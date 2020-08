Lukašenko pamanījis 'darba kolektīvu šūpošanu'; draud streikotājiem ar uzņēmumu krahu

Streiku dēļ nopietni cietīs Baltkrievijas uzņēmumi, un to savukārt nekavēsies izmantot ārzemju konkurenti, piektdien paziņoja prezidents Aleksandrs Lukašenko, norādot, ka mana centienus "sašūpot darba kolektīvus", vēsta ziņu aģentūra BelTA.

Prezidents atgādināja, ka pandēmijas apstākļos nav vērsis spiedienu pret uzņēmumiem un nav prasījis tiem apturēt darbu, bet gluži pretēji - burtiski aizliedzis atlaist darbiniekus. Tagad, kad pasaules ekonomika atgūstas, visi cīnās par tirgiem, skaidroja Lukašenko. "Ja mēs apstāsimies, mēs nekad savu ražošanu neizvērsīsim. Nekad! Mūs vēl šajā purvā iegrūdīs. Cilvēkiem tas ir jāskaidro: gribat - streikojiet, gribat strādāt - strādājiet," norādīja Lukašenko.

Ar kālija minerālvielu uzņēmuma "Belaruskaļij" piemēru Lukašenko skaidroja - ja šis uzņēmums tiks apturēts kaut vai uz dažām dienām, "pārkrustīsies" konkurenti Krievijā un Kanādā ", un "ātri vien tirgum piegādās to, to viņi grib piegādāt". Mašīnbūves nozari viņš brīdināja - ja šodien netiks saražoti desmit traktori, "tad rīt vācieši atbrauks ar amerikāņiem, savu tehniku atvedīs krievi" un "arī pārkrustīsies".

Atteikšanās no streikiem ir vienīgā iespēja, kā glābt uzņēmumus un nodrošināt sev darbu, norādīja līderis. "Pa ielu var pastaigāt. Lūk, viņi, tūkstošiem staigā. Var pievienoties, pastaigāt. Bet ja tur arī iedos naudu, tad divām dienām. Tur dažiem piemaksā. Mēs viņus zinām, mēs viņus rādījām. Nu, divām dienām iedos. Bet pēc tam kas," vaicāja prezidents.

Daži Baltkrievijas uzņēmumi sāka streikot 10. augustā, bet 13. augustā ziņas par mītiņiem un strādnieku neapmierinātību sāka parādīties masveidā. Cilvēki pauda neapmierinātību ar vēlēšanu falsifikāciju un vardarbību pret protestētājiem.

Ceturtdienas vakarā Nacionālās sapulces Republikas padomes priekšsēdētāja Natālija Kočanova paziņoja, ka Lukašenko zina par darba kolektīvu viedokli un devis rīkojumu tikt skaidrībā par visiem aizturēšanas faktiem. Piektdien protesti rūpniecības uzņēmumos turpinās.

#Belarus Another game changer. A massive rally of employees of the High Technologies Park, the Belarusian Silicon Valley.Hundreds of small and large enterprises are striking. Tens of thousands people are on the streets across the country right now. People are literally everywhere pic.twitter.com/CIITVPTMgm