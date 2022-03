Lukašenko paziņo, ka viņa spēki nepievienosies Krievijas karaspēkam. Teksta tiešraide

Ukrainas dramatiskā cīņa pret Krievijas iebrucējiem rit sesto dienu. Galvaspilsēta Kijeva joprojām nav ieņemta, bet tās pievārti sasniegusi vairāk nekā 60 kilometrus gara ienaidnieka tehnikas kolonna. Krievijas ekonomika sāk ciest no smagām sankcijām un arvien vairāk valstu paziņo par militāro palīdzību Ukrainai. Turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā (sestā diena)

Ukrainas dienvidaustrumos esošās pilsētas Mariupoles mērs izteicies, ka ostas pilsēta tiek "nepārtraukti apšaudīta", kā rezultātā ir gājuši bojā civiliedzīvotāji un sabojāta infrastruktūra.Vadims Boičenko sacīja: "Mums jau piecas dienas tiek apšaudīti dzīvojamie kvartāli. Viņi [okupanti] mūs apdauza ar artilēriju, apšauj ar "Gradiem" [raķetēm], uzbrūk ar gaisa spēkiem.""Mums ir bojāta civilā infrastruktūra – skolas, mājas. Ir daudz ievainoto. Nogalinātas ir sievietes un bērni," paziņoja Boičenko. (Sky News)

Aleksandra Lukašenko paziņojums par baltkrievu karavīru neiesaistīšanos Krievijas invāzijā Ukrainā jāvērtē piesardzīgi. Agresora Putina režīms, kopā ar atsevišķām drošības struktūrām pašā Baltkrievijā, ir Lukašenko varas galvenais garants. Lukašenko ir starptautiski nosodīts, neatzīts un izolēts līderis. Attiecīgi Lukašenko var potenciāli tikt pakļauts Putina vēlmēm un prasībām neatkarīgi no tā, vai viņš pats tās atzīst vai vēlas tās realizēt. Tiesa, Rietumi ir draudējuši piespriest ārkārtīgi plašas sankcijas arī Minskai, ja tā sāks militāri iesaistīties Krievijas uzsāktajā karadarbībā pret Ukrainu. Iespējams, tas mudinājis Lukašenko distancēties no praktiskajām bruņotajām aktivitātēm pret Ukrainu. Pašlaik nevaram precīzi prognozēt Baltkrievijas tālāko lomu invāzijā Ukrainā – visu rādīs laiks.

Video: Ukraiņu spēki ved gūstā saņemtus un padevušos okupantus. https://twitter.com/nexta_tv/status/1498583203048787974?ref_src=twsrc%5Etfw

Baltkrievijas autoritārais vadītājs Aleksandrs Lukašenko valsts medijiem paziņojis, ka viņa spēki nepievienosies Krievijas karaspēkam iebrukumā Ukrainā.Lukašenko, kurš ir tuvs Vladimira Putina sabiedrotais, sacīja, ka "Baltkrievijas armija nepiedalās militārās darbībās un nekad nepiedalījās"."Mēs varam to pierādīt jebkuram. Vēl vairāk, Krievijas vadība mums nekad nav izvirzījusi šo jautājumu - mūsu iesaistīšanos bruņotajā konfliktā. Un mēs nedomājam nākotnē piedalīties šajā īpašajā operācijā Ukrainā. Tas nav vajadzīgs," izteicies Lukašenko. Pirmdien tika paustas bažas, ka Lukašenko gatavojas nosūtīt militāros spēkus, kas pievienotos Krievijas uzbrukumam Kijevai.ASV Valsts departamenta pārstāvis Neds Praiss pirmdien paziņoja, ka Krievija "izsmēja" Baltkrievijas suverenitāti, uzsākot iebrukumu Ukrainā no Baltkrievijas teritorijas. (BBC)

Starptautiskā Slidošanas savienība (ISU) otrdien pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā liedza Krievijas un Baltkrievijas slidotājiem piedalīties visās starptautiskajās slidošanas sacensībās. Slidotājiem tiks aizliegts piedalīties ISU čempionātos un citos pasākumos, teikts ISU paziņojumā.

Turcija ir aizliegusi karakuģiem šķērsot Bosfora un Dardaneļu jūras šaurumus, cenšoties deeskalēt krīzi, kas radusies saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Bosfora un Dardaneļu jūras šaurumi savieno Egejas jūru, Marmora jūru un Melno jūru, no kuras Krievija veica iebrukumu Ukrainas dienvidu piekrastē. Turcijas ārlietu ministrs Mevlits Čavušolu pirmdien paziņoja, ka Ankara aktivizē Monrē konvenciju un brīdina gan Melnās jūras, gan valstis, kas nav Melnās jūras reģionā, nelaist karakuģus cauri Turcijas ūdensceļiem. (Al Jazeera)

Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska padomnieks Mihailo Podoļaks šorīt brīdinājis, ka Maskava "aktīvi" uzbrūk pilsētu centriem.Viņš piebilda, ka viņi [okupantu spēki] "izdara tiešus raķešu un artilērijas triecienus dzīvojamajiem un valdības rajoniem"."Krievijas mērķis ir skaidrs – masu panika, civiliedzīvotāju upuri, infrastruktūras iznīcināšana. Ukraina cīnās ar cieņu." https://twitter.com/Podolyak_M/status/1498574153099718661

Kā pārliecinājās "Delfi", Kremļa kanāla "Russia Today" "Facebook" un "Instagram" konti otrdienas rītā no Latvijas vairs nav atrodami un aplūkojami. Tie ir bloķēti. Šobrīd ziņas par Kremļa propagandas locekļu "amputācijām" parādās arvien vairāk. https://twitter.com/AFP/status/1498576217100124167?ref_src=twsrc%5Etfw

Visi cilvēki, kas līdz šim kaut kā juta līdzi Krievijai, un tādi bija arī manu radinieku vidū, tagad ir radikāli mainījuši savas domas, portālam "Delfi" norāda žurnāliste Tatjana Šepele, kura atrodas Kijevā. "Neviens negrib tikt izglābts, neviens negrib dzīvot okupācijā! Naids un nicinājums vairojas ar katru stundu, ar katru minūti. Un mēs uzvarēsim, mēs noteikti uzvarēsim!" viņa turpina.

Sakarā ar Krievijas militāro uzbrukumu Ukrainai, no otrdienas uz nenoteiktu laiku Latvijas Radio 4 – Doma laukums divas reizes dienā pārraidīs Ukrainas sabiedriskā radio ziņu izlaidumus ukraiņu valodā. Tādējādi tiek izrādīta solidaritāte Ukrainai un nodrošināta informācijas pieejamība gan Latvijā dzīvojošiem ukraiņiem, gan tiem, kas no Ukrainas meklē patvērumu Latvijā, portālu "Delfi" informēja radio.

Šī rīta okupantu uzbrukuma sekas Harkivas centrā. https://twitter.com/ThomasVLinge/status/1498557449133072386

ASV Olimpiskā un paralimpiskā komiteja (USOPC) pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ir aicinājusi "pilnīgu aizliegumu piedalīties starptautiskajā sportā" Krievijas un Baltkrievijas sportistiem un amatpersonām. USOPC paziņoja, ka aizliegumam jāstājas spēkā nekavējoties un tajā jāiekļauj 2022. gada Pekinas ziemas paralimpiskās spēles, kas sāksies 4. martā. (CNN)

Lielbritānijas premjerministra vietnieks Dominiks Rābs intervijā televīzijas kanālam "Sky News" uzsvēra, ka Vladimira Putina misijai Ukrainā ir "jāizgāžas", un piebilda: "Tas [iebrukums Ukrainā] Putinam pārvēršas par daudz bīstamāku nelaimi, nekā (..) viņš apzinājās ." "Ja Putins okupēs Kijevu vai kādu no citām lielākajām pilsētām, tas nenozīmē, ka tas [karš] ir beidzies, jo, manuprāt, jūs redzēsiet, ka ukraiņi uzsāks kāda veida partizānu karadarbību, kas prasīs daudz, daudz ilgāku laiku, " turpināja Rābs. "Krievijas sākotnējā virzība ir palēnināta vairāk, nekā viņi gaidīja, un tas liecina par ukraiņu stingrību un drosmi, un mēs vēlamies darīt visu iespējamo, lai aizkavētu Kijevas vai jebkuras citas lielākās Ukrainas pilsētas krišanu," uzsver britu premjera vietnieks.

Taivāna arī bloķēs dažas Krievijas bankas no SWIFT starptautisko maksājumu sistēmas, darot to sadarbībā ar Rietumu valstīm. (CNN)

https://twitter.com/lasitajs_nr1/status/1498213592029663232?ref_src=twsrc%5Etfw

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija šorīt ir sniegusi jaunāko izlūkdienestu informāciju. Saskaņā ar jaunākajiem datiem Krievija pēdējā dienā ir panākusi "mazu progresu" virzībā uz Kijevu – "iespējams, joprojām esošo loģistikas grūtību rezultātā".Domājams, ka Maskava ir krietni par zemu novērtējusi Ukrainas aizsardzību, kas spējusi pretoties Krievijas kaujām vairākos reģionos.Ministrija piebilst, ka Krievija ir palielinājusi artilērijas izmantošanu uz ziemeļiem no Kijevas un Harkivā un Čerņihivā, "ievērojami palielinot civiliedzīvotāju upuru risku".Ir notikusi arī pāreja uz nakts operācijām pēc tam, kad Maskava nespēja iegūt kontroli pār gaisa telpu virs Ukrainas. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1498551511445553158

Pretkara akcijās Krievijā kopš 24. februāra aizturēti jau 6472 cilvēki, ziņo “OVD-info”.

Kopš diennakts sākuma Krievijas spēki veic pārgrupēšanos, turpina bombardēt Ukrainu un izsēdināt desanta grupas, teikts Ukrainas Ģenerālštāba paziņojumā. Diversantu grupas mēģina uzbrukt civilās un militārās infrastruktūras objektiem.

Otrdienas rītā atkal apšaudīta Harkiva. Video zemāk redzams sprādziens pilsētas centrā.

https://twitter.com/krisjaniskarins/status/1498550630625030148

Kāds interesants fakts liek domāt, ka Krievija, iespējams, bija plānojusi sakaut Ukrainu līdz pagājušās nedēļas nogalei. Krievijas valdības propagandas ziņu aģentūra “RIA Novosti” sestdien no rīta publicējusi un drīz vien atkal izdzēsusi rakstu, kurā slavēta Krievijas uzvara Ukrainā, ziņo BBC. Tajā Kremļa saimnieks Vladimirs Putins tiek slavēts par to, ka ar ātru militāru rīcību ir “atrisinājis Ukrainas jautājumu”, nevis atstājis to “nākamajām paaudzēm”. Lai arī raksts ātri izdzēsts, tas tika pamanīts un nokopēts. Domājams, ka tā publicēšana bija kļūda. Rakstam bija arī angļu valodas versija ar nosaukumu “Jaunā pasaules kārtība”. Rakstā skaidrots, ka Krievija atgriežas, lai vadītu “jauno pasaules kārtību” un vērstu par labu “briesmīgo katastrofu” – PSRS sabrukšanu. Publikācijā minēts, ka Krievija apvieno “krievus, baltkrievus un mazos krievus (ukraiņus)” un ka par šo sasniegumu jāpateicas Putinam.

Ukrainas aizstāvju rokās nonākuši krievu karavīru līdzi nestie pārtikas krājumi. Kas interesanti, to derīguma termiņš beidzies jau 2015. gadā. https://twitter.com/ALF_rednecks/status/1498365532134854661?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievijas finanšu sistēma ir smagi cietusi. Piemēram, jaunu hipotekāro kredītu tirgus šobrīd vispār ir beidzies, intervijās telekanālam “Doždj” šorīt norāda finanšu analītiķi.

Krievijas uzbrukuma ātrums ir palēninājies, jo Maskava pārgrupēja pēc tam, kad bija kļūdaini novērtējusi Ukrainas spēju pretoties, turklāt operācija bijusi slikti izplānota un īstenota, analizē Lielbritānijas Kara pētījumu institūts. Nākamā nozīmīgā kara fāze, domājams, sāksies turpmāko 24 stundu laikā un ilgs trīs dienas, liecina prognoze. (“Sky news”)

Politoloģe Žaneta Ozoliņa intervijā LTV: "Šajā brīdī, kad notiek aktīva karadarbība, ir grūti iedomāties, ka pilnīgi visas ES dalībvalstis piekristu kandidātvalsts statusa piešķiršanai Ukrainai. Bet nevaram izslēgt neko, jo šis ir pirmo reizi, un tas temps, kādā šobrīd tiek pieņemti lēmumi, ir ļoti ātrs."

Saskaņā ar ANO datiem kopš Krievijas uzbrukuma sākuma Ukrainā gājuši bojā vairāk nekā 100 civiliedzīvotāju. Vairāk nekā 300 ir ievainoti, ziņo “Deutsche Welle”. Starp upuriem ir vismaz septiņi bērni. Visvairāk upuru izraisījušas artilērijas un raķešu apšaudes un bombardēšanas no gaisa.

https://twitter.com/ViktorijaOzola/status/1498319459915808768

Harkivā nedēļas nogalē tika iznīcināta pilsētā iebraukusi Krievijas militārā kolonna. Te vēl viens video, kur redzama daļa apturētās tehnikas.

https://twitter.com/janis_sarts/status/1498524017548013572?ref_src=twsrc%5Etfw

Ārlietu ministrijas pārstāvis Jānis Beķeris apstiprina, ka trešais autobuss ar Latvijas valstspiederīgajiem vakar vēlu vakarā ir devies ceļā no Ukrainas un patlaban atrodas pie Ungārijas robežas.

Žurnāliste Aļona Panina ziņo, ka Krievijas spēki gandrīz pilnībā ielenkuši Hersonu, uz ceļiem izveidoti kontrolpunkti. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1498528669895172098

Naktī sākās jauns uzbrukums Hersonai. Vakar vakarā pie Hersonas Ukrainas spēki apšaudījuši lielu iebrucēju kolonnu.

Taivāna Ukrainai nosūtījusi 70 tonnas medicīnas materiālu. Krava pacēlusies pirmdienas naktī un ir ceļā uz Frankfurti. Tālāk tā tiks nogādāta Ukrainā pa “piemērotiem maršrutiem un kanāliem”. (“Sky news”)

Krievijas kolonna. (AFP/Scanpix/LETA)

Pirmdien jau ziņojām, ka ārvalstis arvien pastiprina militāro atbalstu Ukrainai. Eiropas Savienības valstis nodod ukraiņiem 70 kaujas lidmašīnas. To otrdien atgādina Ukrainas Gaisa spēki. Tie ir MiG- 29 lidaparāti no Bulgārijas, Polijas, Slovākijas. Ar šo lidmašīnu Ukrainas piloti jau prot apieties, tāpēc nav nepieciešama apmācība.

Kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” dibinātājs Egils Grasmanis intervijā LTV: "Mēs jūtam ļoti lielu sabiedrības empātiju Ukrainas tautai, visi grib kaut kā palīdzēt. Esam izveidojuši vienotu sistēmu "http://ukraine-latvia.com", kurā, piemēram, ja vajag paņemt cilvēkus no robežas, mēs saliekam kopā šoferus ar cilvēkiem, kam tas nepieciešams".

Kinostudijas "Warner Bros.", "Walt Disney Company" un "Sony Pictures" atlikušas savu filmu izplatīšanu Krievijā. Kinostudijas šādu lēmumu pieņēmušas reaģējot uz Krievijas sākto karu pret Ukrainu.

Vakar ziņojām ka, Ukrainas aizstāvjiem pievienojies kinorežisors Oļegs Sencovs. Te var lasīt, režisora domas par to, ka Krievijā ir notikusi sabiedrības degradācija un valsts virzās pretī strupceļam. To viņš teica pirms diviem gadiem. Tagad viņa prognozētais strupceļs un asinis ir skaidri redzami. https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievijas-tautas-pagiras-bus-loti-smagas-paredz-sencovs.d?id=51766905

Nakts Ukrainā bijusi traģiska. Jau ziņojām, ka Sumu apgabala Ahtirkā pretinieka artilērija apšaudīja Ukrainas armijas daļu, nogalinot vairāk nekā 70 karavīrus, ziņoja Sumu apgabala administrācijas vadītājs Dmitrijs Živickis.

https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1498515588896931841?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievijas rubļa vērtība turpina kristies, Rietumvalstu noteiktajām sankcijām ietekmējot valsts ekonomiku un finanšu sistēmu. Otrdienas rītā viens ASV dolārs "maksā" jau 104,51 rubli.

Satelīta attēli liecina, ka Krievijas spēki uzbūvējuši pontonu tiltu pār Pripjatas upi Černobiļas slēgtajā zonā, kas palīdz ātrāk virzīt kolonnas Kijevas virzienā. (CNN)

Ķīnas vēstniecība Ukrainā sāk savu pilsoņu evakuāciju. Pirmā organizētā grupa Ukrainu pameta jau vakar, vēsta BBC.

ASV varas iestādes brīdina, ka Ukrainā ir gaidāms milzīgs Krievijas karaspēka daudzums jeb "otrais vilnis". ASV administrācijas pārstāvji pirmdien slepenās instruktāžās brīdināja likumdevējus, ka ir gaidāms Krievijas spēku otrais vilnis, kas, iespējams, nostiprinās Krievijas prezidenta Vladimira Putina pozīcijas Ukrainā. (LETA)

Ukrainas bēgļu skaits Eiropas Savienībā jau esot pārsniedzis pusmiljonu. https://twitter.com/nexta_tv/status/1498508975364620288

Satraucošākā ziņa šorīt ir tā, ka Kijevas ziemeļu pievārti no Baltkrievijas sasniegusi vairāk nekā 60 kilometrus gara Krievijas spēku kolonna. Okupanti visu pirmdienu ir gatavojuši spēkus jaunam uzbrukuma vilnim.

Labrīt, cienījamie lasītāji, turpinām sekot notikumiem Ukrainā. Par to, kas notika aizvadītajā naktī un dienā, varat lasīt teksta tiešraidē šeit. https://www.delfi.lv/news/arzemes/kijevas-virziena-dodas-aptuveni-60-km-gara-karavana-teksta-tiesraide.d?id=54103548