Lukašenko sola nepiedot VDK darbinieka nāvi; cilvēkus aiztur par komentāriem

Baltkrievijā pie varas esošais Aleksandrs Lukašenko piektdien pirmo reizi komentējis otrdienas notikumus, kad saskaņā ar Valsts drošības komitejas (VDK) ziņoto reida laikā nošauts tās darbinieks, ziņo "Radio Svoboda".

VDK iepriekš informēja par to, ka otrdien pārbaudes laikā kādā Minskas dzīvoklī, kuram izlauztas durvis, dzīvoklī esošais vīrietis nāvējoši sašāvis dienesta darbinieku, bet pats nogalināts ar atbildes uguni. Eksperti gan pauda skepsi par VDK izplatītā notikuma video autentiskumu, kurā ir saskatāma virkne neskaidrību par notikumu gaitu.

Dzīvoklī esošais vīrietis medijos tika identificēts kā IT kompānijas darbinieks Andrejs Zelcers, kurš atbalstījis opozīcijas idejas, taču bojāgājušā VDK darbinieka identitāte sākotnēji netika atklāta, nemazinot neskaidrību par notikušā apstākļiem.

Piektdien Minskā notiek bojāgājušā drošībnieka bēres un varasiestādes atklājušas, ka viņu sauc Dmitrijs Fedosjuks. Savukārt Lukašenko pirmo reizi komentējis notikušo.

Lukašenko citēts "Telegram" kanālā "Pul pervogo", kur stāsta, ka Zelcers pirmais izšāvis pa VDK darbinieku, kurš, "mirdams, ar diviem šāvieniem nošāva slepkavu". Dienestu izplatītajā video nav redzams ne VDK darbinieka, ne Zelcera sašaušanas brīdis.

Lukašenko arī piedraudēja saviem pretiniekiem un tiem, kas "cenšas nomelnot VDK darbinieka piemiņu soctīklos". "Okrestina ir brīva," teica Lukašenko, ar to norādot uz aizturēšanas izolatoru Minskā, kur pret režīmu vērsto protestu laikā masveidā tika nogādāti opozīcijas atbalstītāji.

Nepamanīti nav palikuši arī nereģistrētā bijušā prezidenta amata kandidāta Valērija Cepkalo vārdi, kurš, komentējot notikušo, izteicās, ka Zelcers parādījis piemēru, kā ir jāpretojas režīmam. Lukašenko nosauca Cepkalo par "nelieti" un solīja "dabūt" gan viņu, gan viņa domubiedrus.

"Mēs nepiedosim šī puiša nāvi," teic Lukašenko.

Tikmēr Baltkrievijas tiesībaizsardzības grupa "Vesna" ziņo, ka pēdējās dienās aizturētas aptuveni 50 personas, kas apsūdzētas par valsts varas pārstāvja apvainošanu un naida kuršanu – viņi sociālajos tīklos komentējuši apšaudi.

Nesaistīti, ceturtdien raidsabiedrība CNN pārraidīja interviju ar Lukašenko, kurā viņš noliedza apsūdzības, ka apzināti organizē migrācijas krīzi uz kaimiņvalstu robežām, kā arī atkārtoti noraidīja liecības par cilvēku spīdzināšanu aizturēšanas laikā pēc 2020. gada augustā notikušajiem protestiem.

In an exclusive interview, @mchancecnn sat down with Belarus's President Alexander Lukashenko, often called the last dictator in Europe.