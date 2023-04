Madride un Kijiva noraida apgalvojumus par NATO vienību atrašanos Ukrainā

Ukrainas un Spānijas aizsardzības ministri kopīgā preses konferencē Madridē trešdien noraidījuši kā nepatiesus apgalvojumus, ka Ukrainā atrodas NATO vienības.

"Paziņojumi, ka Ukrainā atrodas NATO spēki, ir tīri meli," uzsvēra Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs, piebilstot, ka izņēmums ir tikai ārvalstu militārie padomnieki.

Viņš arī norādīja, ka liela daļa nopludināto dokumentu nav autentiski, un sacīja, ka Ukraina pilnībā uzticas ASV un kopīgi novērsīs šīs noplūdes sekas.

Savukārt Spānijas aizsardzības ministre Margarita Roblesa norādīja, ka NATO un Amerikas Eiropas sabiedroto vienotība joprojām ir nelokāma, un Krievija nespēs panākt šķelšanos šo valstu rindās.

Laikraksts "The Guardian" vēstīja, ka vienā no it kā nopludinātajiem Pentagona dokumentiem teikts, ka februārī un martā Ukrainā uzturējušies 50 Lielbritānijas īpašo uzdevumu vienības karavīri.

Kā norāda laikraksts, vienā no šiem dokumentiem, kas marķēts kā "pilnīgi slepens", esot informācija par vairāku valstu īpašo uzdevumu vienību darbošanos Ukrainā, lai gan tās oficiāli karadarbībā nepiedalās.

Dokumentā, kas datēts ar 23. martu, minēts, ka līdztekus 50 britu karavīriem, Ukrainā esot 17 Latvijas karavīri, 15 francūži, 14 amerikāņi un viens nīderlandietis.

Dokumentā nav ziņu, kur tieši šie karavīri atradušies un kādus uzdevumus tie pildījuši.

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija atteikusies komentēt šīs ziņas, raksta "The Guardian".

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija otrdien brīdināja, ka it kā slepeno ASV Aizsardzības ministrijas dokumentu nopludināšana var būt dezinformācijas izplatīšana.

"Plaši atspoguļotā it kā slepenas ASV informācijas noplūde ir saistīta ar augstu neprecizitātes līmeni. Lasītājiem vajadzētu būt uzmanīgiem, vai par patiesību pieņemt apsūdzības, kas potenciāli varētu būt dezinformācijas izplatīšana," teikts ministrijas preses dienesta paziņojumā.