Madrides centrā uzsprāgst un daļēji sabrūk ēka

Spānijas galvaspilsētas Madrides centrā uzsprāgusi un daļēji sabrukusi ēka, liecina sociālajos tīklos ievietotie video no notikuma vietas.

Tūlīt pēc sprādziena tā iemesls uzreiz nav bijis zināms, raksta aģentūra AFP. Tiek pieļauts, ka sprādziena ierosinātājs ir gāze. Apzināti vismaz seši ievainotie un izskanējis, ka kāda persona, kas tieši pirms eksplozijas devusies pārbaudīt apkures telpu, ir pazudusi bez vēsts.

Sprādziena vilnis ēkas mūra fragmentus aizmetis pat vairākus desmitus metru tālu. Aculiecinieku uzņemtajos video redzams, ka sākotnēji iela bijusi pilna ar gruvešiem un tuvāk esošajām ēkām un automašīnām ar trieciena vilni vai būvgružu fragmentiem izsisti stikli.

Ēkā atradies veco ļaužu aprūpes nams. Glābšanas dienestu darbinieki uzsākuši mājas pārmeklēšanu, bet policisti evakuējot apkārtējo māju iedzīvotājus.

