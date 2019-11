Maikls Blumbergs iesaistās cīņā par demokrātu nomināciju ASV prezidenta vēlēšanām

Bijušais Ņujorkas mērs Maikls Blumbergs Alabamas štatā reģistējis savu kandidatūru Demokrātu partijas priekšvēlēšanām, līdz ar to iesaistoties sacensībā par Demokrātu partijas nomināciju ASV prezidenta vēlēšanām 2020.gadā.

77 gadus vecais Blumbergs vēl nav publiski paziņojis par kandidēšanu uz prezidenta amatu, kurās viņa sāncensis būtu pašreizējais prezidents Donalds Tramps.

Miljardieris un uzņēmējs Blumbergs martā bija sacījis, ka viņš nekandidēs šajās vēlēšanās, bet pēdējās nedēļās ir apsvēris domu par kandidēšanu, sacīja kāds viņa padomdevējs.

Piektdien dažas stundas pēc reģistrācijas beigām Alabamas Demokrātu partijas mājaslapā Blumberga vārds parādījās starp 17 kandidātiem.

Blumbergs, kurš ir viens no bagātākajiem amerikāņiem, bija Ņujorkas mērs no 2001. līdz 2013.gadam. Viņš laika gaitā ir bijis gan Republikāņu, gan Demokrātu partijā, kā arī bijis no partijām neatkarīgs mērs.