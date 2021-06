Mājas sabrukšana Floridā: atbildīgajiem nav atbilžu par traģēdijas iemesliem

Vairāk nekā diennakti pēc kādas mājas daļas sagrūšanas ASV, Floridā, atbildīgajiem dienestiem nav izdevies noskaidrot traģēdijas iemeslus, vēsta CNN. Tikmēr joprojām atrasti tikai četri bojā gājušie, bet bez vēsts pazuduši skaitās 159 mājas iemītnieki.

Traģēdija agrā ceturtdienas rītā notika Sērfsaidā, uz ziemeļiem no Maiami. Daļa no ēkas ar lielu troksni sabruka ceturtdien ap plkst.1.30 pēc vietējā laika. Amatpersonas nezina, cik tieši cilvēku nelaimes brīdī atradās namā.

"Nekā tāda nav bijis. Vismaz to nevar fiksēt inženieri, kuri vietu apskatījuši no strukturālās perspektīvas," sacīja daudzdzīvokļu mājas asociācijas pārstāvis Kenets Dairektors. Pēdējos mēnešos ēkā bijušais daudzas nopietnas pārbaudes, jo, kā to nosaka likums, mājai pēc 40 gadu sliekšņa sasniegšanas jāiziet rūpīga resertifikācija (māja celta 1980. gadā). Nesen veikti tikai nelieli remontdarbi uz jumta, bet tie nevarēja izsaukt ēkas sagrūšanu.

Eksperti norāda, ka, redzot fotogrāfijas un video no traģēdijas vietas, notikusi mājas "pankūkas sabrukšana", kas ir bīstamākā no māju sabrukšanas gadījumiem. "Pankūkas sabrukšanas" gadījumos glābējiem ir ārkārtīgi bīstami strādāt notikuma vietā, bet izdzīvot cietušajiem ir ļoti sarežģīti.

Par "pankūku sabrukšanu" sauc gadījumus, kad grīdas sabrūk un nokrīt kā "pankūkas uz šķīvja" cieši viena pie otras. "Pankūku sabrukums" ir "progresējoša kļūme", kas bieži sākas no apakšas: tiek bojāts nesošais elements, parasti ēkas apakšējos stāvos vai pamatos, kas liek augšējiem stāviem vertikāli sabrukt zemāk esošajos stāvos, norādījuši eksperti. "Pankūku sabrukums" ir bīstamāks nekā citi sabrukumi, jo drupās bieži ir maz tukšumu vai brīvas "kabatas", kur paglābties vai tikt pie skābekļa. "Pankūku sabrukšana" arī sarežģī meklēšanas un glābšanas misijas, jo ēkas daļas, kas palikušas netālu no sabrukšanas vietas, ir nestabilas un var krist, glābējiem pārvietojoties pa gruvešiem.