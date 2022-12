Makrons ierosina rietumvalstīm apsvērt drošības garantiju sniegšanu Maskavai

Francijas prezidents Emanuels Makrons ierosinājis rietumvalstīm apsvērt nepieciešamību sniegt drošības garantijas, ja Maskava piekritīs Ukrainas miera sarunu nosacījumiem. Ierosinājums izpelnījies kritiku no Kijivas un citu Ukrainas sabiedoroto valstu puses, vēsta medijs "Reuters".

Makrons intervijā Francijas televīzijā sacīja, ka Eiropai ir jāveido sava nākotnes drošības arhitektūra un arī jādomā “kā dot garantijas Krievijai dienā, kad tā atgriežas pie sarunu galda”.

Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska padomnieks Mihailo Podoļaks norādīja, ka pasaulei ir vajadzīgas drošības garantijas tieši no Krievijas, nevis otrādi.

“Civilizētajai pasaulei ir vajadzīgas “drošības garantijas” no pēc-Putina Krievijas barbariskajiem nodomiem,” svētdien savā “Twitter” profilā sacīja Podoļaks.

Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Oleksijs Danilovs sacīja, ka “demilitarizēta un bez kodolieročiem” Krievija būtu labākais miera garants ne tikai Ukrainai, bet arī pasaulei.

“Kāds grib sniegt drošības garantijas teroristu un slepkavu valstij? Nirnbergas vietā - parakstīt vienošanos ar Krieviju un paspiest roku? Ukraiņu asinis uz Putina rokām biznesam netraucēs kā parasti?” vietnē “Twitter” raksta Danilovs.

Tiesas prāvas Nirnbergā, lai sauktu pie atbildības nacistu kara noziedzniekus pēc Otrā pasaules kara, šodien tiek uzskatītas par tādu tribunālu priekštečiem kā Starptautiskā Krimināltiesa Hāgā.

Zelenskis nav komentējis Makrona izteikumus. Savukārt tie ir veicinājuši kritiku starp Ukrainas sabiedrotajiem. Bijušais Somijas premjerministrs Aleksandrs Stubs sacīja, ka viņš “fundamentāli” nepiekrīt Makrona teiktajam. “Twitter” profilā viņš rakstīja, ka “Krievijai vispirms ir jāgarantē, ka tā neuzbrūk citiem.”

