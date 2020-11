Makrons kritizē islāma ekstrēmisma atspoguļojumu medijos

Francijas prezidents Emanuels Makrons izteicis laikraksta "The New York Times" žurnālistam kritiku par rakstu, kurā atspoguļota Francijas nostāja pret islāma ekstrēmistiem.

Prezidents sacījis, ka šis raksts pielīdzināms vardarbības leģitimizēšanai.

"Kad Francijai tika uzbrukts pirms pieciem gadiem, visas valstis pasaulē atbalstīja mūs," norādījis Makrons, kura komentāri publiskoti laikraksta svētdienas numurā.

"Tādēļ, kad šajā kontekstā redzu vairākus laikrakstus, kas, kā domāju, ir no valstīm, ar kurām mums kopīgas vērtības, (..) kad redzu tos leģitimizējam vardarbību un apgalvojam, ka problēmas sakne ir tas, ka Francija esot rasistiska un islamofobiska, tad man jāsaka, ka pamatprincipi ir pazaudēti," telefonsarunā žurnālistam Benam Smitam sacījis Makrons.

Smits, aprakstot sarunu ar Makronu, norādījis, ka prezidents apgalvojis, ka ārvalstu mediji neizprot sekulārismu, kas ir viens no Francijas politikas un sabiedrības pīlāriem.

Pēc brutālās vēstures skolotāja slepkavības, kas notika 16.oktobrī Parīzes rietumu piepilsētā Konflānā-Sentonorīnā, Francijas sabiedrībā audzis atbalsts uzskatam, ka imigrantiem ir jāpieņem Francijas vērtības.

47 gadus vecais skolotājs tika noslepkavots pie skolas, kurā viņš strādāja. Viņam tika nogriezta galva.

Uzbrucējs bija 18 gadus vecs, Maskavā dzimis čečenu imigrants Abdullahs Anzorovs, kuru sašāva policija un kurš no gūtajiem ievainojumiem vēlāk mira.

Izmeklētāji uzskata, ka Anzorovs uzbruka skolotājam, jo viņš stundā par vārda brīvību oktobra sākumā bija audzēkņiem demonstrējis karikatūras par musulmaņu pravieti Muhamedu.

Pēc uzbrukuma Makrons paziņoja, ka Francija neatteiksies no savām karikatūrām, un pauda stingru atbalstu sekulārismam.

Šādu viedokli prezidents pauda arī intervijā laikrakstam "Le Grand Continent". Makrons sacīja, ka respektē dažādas kultūras, bet nemainīs Francijas likumus tādēļ, ka tie izraisa šoku citur.

"Mūsu paaudzes cīņa Eiropā būs cīņa par mūsu brīvībām," sacīja Makrons, piebilstot, ka, viņaprāt, šīs brīvības tiek grautas.

Makrona izteikumi izsaukuši protestus musulmaņu valstīs un izpelnījušies kritiku arī angliski rakstošajos medijos un sabiedroto vidū.

Laikraksts "The Financial Times" publicēja rakstu ar nosaukumu "Makrona karš pret "islāma separātismu" tikai vēl vairāk šķeļ Franciju".

Laikraksts vēlāk atsauca rakstu, atsaucoties uz faktu kļūdām.

Aizstāvot Francijas nostāju, Makrons vēstulē "The Financial Times" rakstīja: "Francija - mums par to tiek uzbrukts - ir sekulāra valsts kā musulmaņiem, tā kristiešiem, ebrejiem, budistiem un visiem ticīgajiem."