Makrons pastā saņēmis cilvēka pirkstu

Francijā uzsākta policijas izmeklēšana pēc tam, kad nogriezts cilvēka pirksts ticis nosūtīts uz prezidenta Emanuela Makrona oficiālo rezidenci Elizejas pilī, ziņo medijs CNN.

"Elizejas pilī piegādātajā paciņā atradies pirksts – pirksta gals," mediju informēja prokuratūra.

Francijas policija pirmdien uzsāka lietu par "nozieguma draudiem vērstiem pret ievēlētu amatpersonu," teikts paziņojumā. Medijs BFMTV ziņojis, ka pirksts, visticamāk, pieder paciņas sūtītājam.

