Francijas prezidents Emanuels Makrons pēc G20 samita Bali plāno kārtējo reizi zvanīt Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, kurš atteicies no personiskas ierašanās Indonēzijā, acīmredzami baidoties no kārtējā pazemojuma, ko viņam sagādātu demonstratīvā ignorance no Rietumu līderu puses.

Makrons viņam zvanīs pēc G20 samita, žurnālistiem pavēstījis Elizejas pils pārstāvis, žēlojieties par Putina "izolēšanu" pēc viņa uzsāktās agresijas pret Ukrainu.

Neskatoties uz Krievijas agresiju un kara noziegumiem, kādi Eiropā nav pieredzēti kopš Otrā pasaules kara, Makrons ir saglabājis sakaru kanālus ar krievu diktatoru un "tupinās runāt", piebildusi amatpersona.

Tajā pašā laikā Makrons G20 samita laikā norādīšot Ķīnas prezidentam Sji Dzjiņpinam, ka Pekinas interesēs ir "izdarīt" uz Krieviju spiedienu, lai panāktu, ka Putins "atgriežas pie sarunu galda un ievēro starptautiskās tiesības".

Makrona un Sji tikšanās G20 samita kuluāros paredzēta otrdien no rīta.