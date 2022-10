Manāmas pazīmes Krievijas nodomiem ātrāk aiziet no Hersonas, ziņo Lielbritānija

Manāmas pazīmes Krievijas nodomiem ātrākā tempā īstenot aiziešanu no Hersonas, cita starpā par to liecina arī iedzīvotāju aizplūšana un kņaza Potjomkina pīšļu aizvešana no pilsētas, sestdien teikts britu izlūkdienesta kārtējā ziņojumā par situāciju Ukrainas frontēs, ko izplatījusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Ceturtdien Krievijas ieceltais okupētā Hersonas apgabala vietvaldis Vladimirs Saļdo sacīja, ka Hersonu pametuši 70 000 iedzīvotāju.

Dienu iepriekš okupantu marionete paziņoja, ka Krievija izvedusi pazīstamā Krievijas XVIII gadsimta valsts darbinieka Grigorija Potjomkina pīšļus no apbedījuma vietas Hersonas katedrālē uz Dņepras austrumu krastu.

"Krievu nacionālajā identitātē Potjomkins ir cieši saistīts ar XVIII gadsimtā Krievijas veikto ukraiņu zemju iekarošanu," teikts ziņojumā.

"Šī Potjomkina simboliskā aizvešana un civiliedzīvotāju aizplūšana, visticamāk, ir priekšvēstnesis Krievijas nodomam paātrināt aiziešanu no šī reģiona," teikts ziņojumā.