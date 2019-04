Mandelas cietuma zīmējums tiks pārdots izsolē ASV

Dienvidāfrikas eksprezidenta Nelsona Mandelas zīmējums, kurā attēlotas viņa cietuma kameras durvis Robenas salā, kur viņš bija ieslodzīts 18 gadus, maija sākumā tiks pārdota izsolē Ņujorkā.

Izsoļu nams "Bonhams", kas 2. maijā rīkos šo izsoli, ir novērtējis Mandelas 2002. gadā pabeigto zīmējumu "The Cell Door, Robben Island" ar summu no 60 000 līdz 90 000 ASV dolāru.

Šis zīmējums būs viens no darbiem modernās un mūsdienīgās afrikāņu mākslas izsolē.

"Šī ir pirmā reize, kad šis darbs ticis publiski izstādīts. Tas arī ir pirmais Nelsona Mandelas darbs, kas jebkad tiks pārdots atklātā tirgū," sacīja "Bonhams" modernās afrikāņu mākslas direktors Žils Pepjats.

Vaska pasteļkrītiņu zīmējumā ir parādītas kameras restes un atslēga slēdzenē.

Šis ir viens no nedaudzajiem darbiem, kurus Mandela saglabāja līdz savai nāvei 2013. gadā. Viņš pievērsās mākslai pēc savas prezidentūras beigām 1999. gadā.

Zīmējums līdz šim piederēja viņa meitai Pumlai Makazivei Mandelai.

Mandela ir uzzīmējis pavisam 20 līdz 25 zīmējumus. Daļa no tiem tika reproducēti litogrāfijās, lai savāktu līdzekļus Nelsona Mandelas Fondam.

Mandela atradās ieslodzījumā no 1962. līdz 1990. gadam. Robenas salā pie Keiptaunas viņš bija ieslodzīts no 1964. līdz 1982. gadam. Viņš bija pirmais melnādainais Dienvidāfrikas prezidents no 1994. līdz 1999. gadam.