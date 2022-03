Mariupolē gājuši bojā ap 1300 civiliedzīvotāju. Teksta tiešraide

Ir sākusies trešā nedēļa kopš Kremlis deva pavēli sākt iebrukumu Ukrainā. Krievijas spēku nespēja īsā laikā sasniegt militāros mērķus – neviena no Ukrainas lielajām pilsētām nav kritusi – iebrucēji arvien brutālāk pievēršas civiliedzīvotāju terorizēšanai. Jauns nežēlības un cinisma līmenis tika sasniegts trešdien, kad ielenktajā Mariupolē bombardēšanā cieta dzemdību nams. Turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā (15. diena)

ASV aplēses liecina, ka divās kara nedēļās Ukrainā nogalināti 5000-6000 Krievijas armijas karavīru. Ievainoto krievu karavīru skaits varētu būt aptuveni 15 000 – 18 000, pamatojoties uz pieņēmumiem, ka ievainoto skaits parasti ir trīs reizes lielāks par nogalinātajiem. Kāda ASV amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma, nosauca šo prognozi par "ļoti, ļoti nozīmīgu upuru skaitu” un salīdzināja šo skaitli ar dažām Otrā pasaules kara kaujām. Tikmēr Ukraina apgalvo, ka nogalināti vismaz 12 000 okupanti. Pagājušajā nedēļā Krievija pirmo reizi kara laikā paziņoja kādu informāciju par zaudējumiem un apgalvoja, ka karā bojā gājuši nepilni 500 tās karavīru. Nevienu no šiem faktiem nevar apstiprināt, ņemot vērā aktīvās kara darbības un arī informatīvo karu, kas notiek starp abām pusēm. (BBC)

Neliels skaits britu karavīru ir ignorējuši pavēles un varētu būt devušies karot uz Ukraini, paziņojusi Lielbritānijas armija. Karavīri ir “prombūtnē bez atvaļinājuma” un uz Ukrainu devušies privātā kārtā. Armija stingri iesaka viņiem atgriezties. Iepriekš britu Aizsardzības ministrija apstiprināja, ka karavīriem aizliegts doties uz Ukrainu “līdz turpmākiem paziņojumiem” neatkarīgi no tā, vai karavīrs ir vai nav atvaļinājumā. Par noteikumu ignorēšanu draud disciplināras vai administratīvas sekas. (Sky News)

Masu kaps Mariupolē, kur gulda Krievijas veiktās bombardēšanas upurus. (AP/Scanpix/LETA)

https://www.delfi.lv/news/arzemes/zelenskis-uzlidojums-dzemdibu-namam-mariupole-ir-pieradijums-krievijas-genocidas-pret-ukrainiem.d?id=54135734

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien notikušo gaisa uzbrukumu dzemdību namam Mariupolē raksturoja kā zvērību un genocīdu. Kas zināms par šo notikumu: Mariupoles vadība apsūdz Krieviju vairāku aviobumbu nomešanā uz dzemdību namu un bērnu slimnīcu, vienu no kompleksa ēkām sagraujot. Vismaz 17 cilvēki ir ievainoti. Uzbrukums notika par spīti Krievijas solījumam ievērot 12 stundu pamieru, lai ļautu civiliedzīvotājiem evakuēties no vairākām pilsētām. Krievijas Ārlietu ministrija bez pierādījumu sniegšanas vainu noveļ uz Ukrainu, apgalvojot, ka slimnīcā bijušas militārās pozīcijas. Foto un video no notikuma vietas neko par to neliecina. (CNN)Uzbrukums izpelnījies starptautisku nosodījumu.

“Bellingcat” vadošais izmeklējošais žurnālists Hristo Grozevs prognozē, ka pēc kādas nedēļas vai desmit dienām Krievija varētu “iesaldēt” karu un tad nebūs saprotams – karš beidzies vai tas turpinās. Krievijai tas būs izdevīgi, jo sāk aprūkties resursi aktīvām darbībām. Ukraiņu žurnālistes Aļesjas Bacmanes pilnu interviju ar Grozevu var apskatīt šeit: https://www.youtube.com/watch?v=kJ2AKnOlOyY

ASV Kongress atbalstījis 13,6 miljardu ASV dolāru piešķiršanu Ukrainai. Nauda pārsvarā domāta Ukrainas militāro struktūru stiprināšanai karā ar agresoru Krieviju un humānai palīdzībai, arī vairāk nekā 1,5 miljoniem ukraiņu bēgļiem.

No vakardienas ieraksta par situāciju Mariupolē: 47 Krievijas uzlidojumos un apšaudēs noslepkavotie Mariupoles iedzīvotāji trešdien guldīti masu kapā, atsaucoties uz pilsētas mēra vietnieka Sergija Orlova ziņoto, vēsta "The Guardian". Līdz šim Krievijas "denacifikācijas operācija", kā to dēvē viņu propagandisti, prasījusi 1170 civiliedzīvotāju dzīvības. Pilsētā vairs nav ūdens apgādes, siltumapgādes, elektrības un gāzes. Iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai kurina malku un kausē sniegu, skaidrojis Orlovs, pielīdzinot 400 000 cilvēku apdzīvotās pilsētas apstākļus viduslaikiem. Tiek lēsts, ka pilsētā vēl varētu būt palikuši aptuveni puse no visiem tajā dzīvojošajiem."Putins vēlas panākt, lai Ukraina būtu bez ukraiņiem. Tas ir genocīds. Krievijas uzbrukums nav vienkārši nodevīgs, tas ir kara noziegums. Viņi uzbrūk mums ar aviāciju, artilērijas šāviņiem, vairākām raķešu palaišanas ierīcēm," "The Guardian" žurnālistam Lūkam Hārdingam trešdien paudis Orlovs.Līdz šim Krievijas armija apšaudījusi evakuācijas koridoru, mīnējusi ceļu un izveidojusi kontrolpunktus. "200 000 cilvēku izmisīgi vēlas doties prom, bet tikai 2000 līdz 3000 cilvēku pilsētu spējuši pamest. Pārējie tiek iznīcināti. Krievi apzināti apšauda evakuācijai noteiktos pulcēšanās punktus," norādījis mēra vietnieks. Krievu karavīri apšauda arī to civiliedzīvotāju automašīnas, kuri saviem spēkiem mēģina izbēgt no aplenkuma, stāstījis Orlovs. Kremļa vadītie spēki nolīdzinājuši arī metalurģijas rūpnīcu "Azovstaļ", kurā līdz karam strādāja 11 000 cilvēku.Trešdien Krievijas armija ir iznīcinājusi Mariupoles devīto dzemdību namu – slimnīcu ar 600 gultasvietām. https://twitter.com/OlenaIvantsiv/status/1501603358687256581

Mariupolē kopš Krievijas iebrukuma sākuma gājuši bojā aptuveni 1300 civiliedzīvotāju, trešdien vakarā paziņoja pilsētas galvas padomnieks Petrs Andrjuščenko. (UNIAN)

Labrīt, cienījamie lasītāji! Turpinām sekot notikumiem Ukrainā. Par to, kas notika aizvadītajā naktī un dienā, var lasīt teksta tiešraides arhīvā šeit. https://www.delfi.lv/news/arzemes/asv-nedos-ukrainai-polu-lidmasinas-zelenskis-bridina-ka-slegt-gaisa-telpu-naksies-tapat-teksta-tiesraide.d?id=54132122