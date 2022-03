Mariupolē notiek evakuācija; Krievija bloķē sociālos tīklus. Teksta tiešraide

Rit jau 10. diennakts, kopš Krievija, kurai ir lielākā armija Eiropā, kā arī viena no lielākajām pasaulē, mēģina ar brutālu spēku un civiliedzīvotāju terorizēšanu pakļaut Ukrainu. Tomēr Kremļa ieceres joprojām nav izdevušās – Ukrainas tauta ar apbrīnojamu kaujas sparu un saliedētību ir izrādījies sīksts pretinieks Maskavas iebrucēju ordām. Turpinām sekot Ukrainā notiekošajam.

Krievijas iebrukums Ukrainā (10. diena)

Ukraina apsūdz Krieviju īslaicīgā pamiera neievērošanā. Vietējās amatpersonas ziņo, ka Zaporožijas reģionā joprojām notiek bruņotas cīņas. (Sky News)

Ukrainas Aizsardzības ministrija publicējusi video, kurā redzams kā tiek notriekts okupantu helikopters.

Straumēšanas milzis "Netflix" brīvpieejā "Youtube" platformā ievietojis dokumentālo filmu par 2014. gada notikumiem Ukrainā.

Lai aizstāvētu savu valsti pret okupācijas spēkiem, Ukrainā no ārzemēm līdz šim atgriezušies vairāk nekā 66 tūkstoši cilvēku. “Tās ir vēl 12 motivētas kaujas brigādes. Ukraiņi, mēs esam neuzvarami!” tvīto Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs. Viņu vidū arī pazīstami sportisti, piemēram, bokseris Oleksandrs Usiks un tenisists Serhijs Stahovskis.Tāpat tiek ziņots, ka doties Ukrainu aizstāvēt ar ieročiem pieteikušies tūkstošiem brīvprātīgo citu valstu pilsoņu.https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1500016473594605571

Bijušais televīzija raidījuma "Mythbusters" vadītājs Džeimijs Hainemans arī publiski paudis atbalstu Ukrainai.

Miljardieris Īlons Masks, kura kompānija “SpaceX” nodrošina satelītinterneta pakalpojumus, paziņojis, ka šajā tīklā neliks šķēršļus Krievijas propagandas izplatīšanai.Pirms vairākām dienām tika apsveikts lēmums Ukrainai piegādāt “Starlink” tīkla termināļus. Tie Ukrainā nonākuši jau dažas dienas pēc tam, kad Masks tviterī apsolījis atbalstīt Ukrainu ar “Starlink” pakalpojumiem. Par iekārtu saņemšanu paziņoja Ukrainas vicepremjers un digitālās transformāicjas ministrs Mihailo Fjodorovs.Taču nu laikā, kad vairums Rietumu mediju kanālu un sakaru pakalpojumu nodrošinātāju paziņo, ka pamet Krievijas tirgu un arī bloķē Kremļa kontrolēto kanālu translāciju, Masks ieņēmis absolūtās vārda brīvības aizstāvja pozīciju un paziņojis, ka Krievijas ziņu avotus “Starlink” tīklā bloķēšot tikai tad, ja viņam draudētu ar ieroci. Prasība bloķēt šos kanālus esot nākusi no atsevišķu valstu valdībām, bet ne no Ukrainas, apgalvo Masks. “Piedodiet, ka esmu vārda brīvības absolūtists,” tvītojis miljardieris.https://twitter.com/elonmusk/status/1499976967105433600

"The Economist" reportieris Olivers Karols savā "Twitter" kontā raksta, ka Ukrainas puse ir sašutusi par atbalsta trūkumu no Rietumiem, specifiski – par nepietiekamām pretgaisa aizsardzības ieroču piegādēm. Tāpat Vācijas piegādātie ieroči esot nederīgi lietošanai, jo bijuši ilgstošā glabāšanā un piegādāti faktiski sarūsējuši.https://twitter.com/olliecarroll/status/1499991645298774020?ref_src=twsrc%5Etfw Cik noprotams, runa ir par padomju ražojuma "Strela" raķetēm, kas galvenokārt paredzētas zemu lidojošu gaisa mērķu notriekšanai. "Deutsche Welle" raksta, ka kopumā Ukrainai Vācija varētu būt atvēlējusi 2700 "Strela" sistēmas. Šīs padomju laikā ražotās iekārtas savulaik bija Vācijas Demokrātiskās Republikas bruņojumā un, visticamāk, kopš PSRS sabrukuma ilgu laiku stāvējušas noliktavās.Arī "Spiegel" raksta, ka liela daļa no šajā sūtījumā piegādātajiem ieročiem ir tik sliktā stāvoklī, ka īsti nav lietojami kaujā.

“Vai jūs zinājāt, ka pirmais pretinieka spārnoto raķešu trieciens daudzās vietās trāpīja maketiem?” tā Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Arestovičs. https://news.liga.net/ua/politics/news/8-iz-10-i-putinskih-armiy-zdes-zdes-ih-i-pohoronim-arestovich-o-situatsii-na-frontah

Ģenerālštāba jaunākā informācija par pretinieka zaudējumiem: karavīri – vairāk nekā 10 tūkstoši tanki – 269 kājnieku kaujas mašīnas – 945 artilērijas sistēmas – 105 zalvju uguns sistēmas – 50 pretgaisa aizsardzības sistēmas – 19 lidmašīnas – 39 helikopteri – 40 autotehnika – 409 kuģi/kuteri – 2 degvielas vedēji – 60 droni – 3 https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/265240652455687&show_text=true&width=500

Ukrainas Ģenerālštābs raksta, ka “ne par visiem mūsu panākumiem mēs tagad varam pastāstīt, lai neizjauktu iecerēto”: “Bet ticiet, reiz viss kļūs zināms.”

Ukrainas Ģenerālštābs informē, ka pretiniekam zaudējumus nodara ne tikai bruņotās vienības, bet arī parasti neapbruņoti ļaudis, kas okupantiem demonstrē savu pozīciju, un tādā veidā radot viņiem psiholoģisku sagrāvi.

Ukrainas prezidenta biroja pārstāvis Oleksijs Arestovičs raksta, ka nepietiekama ļaužu skaita dēļ Hersonā izgāzies okupantu plāns sarīkot “pateicīgo hersoniešu” demonstrāciju Krievijas atbalstam.

Arī interneta maksājumu milzis "Paypal" paziņojis par savas darbības apturēšanu Krievijas teritorijā. Iepriekš serviss pārstāja pieņemt jaunus klientus, bet nu darbība apturēta pavisam. (Reuters)

ASV Miljardieris Īlons Masks novēl veiksmi Ukrainai. https://twitter.com/elonmusk/status/1499917894767063043

Pamesta Krievijas kājnieku kaujas mašīna Žitomiras apgabalā.

Kārtējais sagūstītais Krievijas iebrucējs. Stāsta, ka izsēdies Hostomeļas lidostā. Fonā vēl skan kaujas trokšņi. Viņš apgalvo, ka Krievijas karavīriem ir “nekāds noskaņojums, neviens nesaprot, kāpēc vajadzīgs šis karš”.

Krievija gatavojas tuvākajās dienās un nedēļās uz Ukrainu nosūtīt ap 1000 algotņiem, atsaucoties uz kādu augsta ranga ASV amatpersonu, kurai pieejami Rietumu izlūkošanas dati, ziņo raidsabiedrība CNN. Tāpat Maskava varētu smagi bombardēt pilsētas, lai tās pakļautu, ievērojami palielinot civiliedzīvotāju ciešanas. ASV jau ir redzējušas indikācijas, ka dažās vietās Ukrainā Krievija jau varētu būt izmantojusi algotņus, iepriekš šonedēļ komentēja amatpersonas. Netika gan precizēts tieši kur un kādos daudzumos algotņi darbojas. Algotņi nostiprinātu karojošās vienības, kurās vērojamas morāles problēmas un neveiksmes kaujas laukā, skaidro amatpersona. Vienlaikus jau tagad Ukrainā esošie Krievijas algotņi spīdošus panākumus cīņā pret Ukrainu nav guvuši, bet līdz 200 no tiem līdz februāra beigām jau ir krituši, informē CNN avots.

Aizvadītajā diennaktī Krievijas militāro spēku uzbrukums Ukrainai bijis mazāks nekā iepriekšējās dienas, vēsta Lielbritānijas aizsardzības ministrija. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1500000875095408640?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievija izsludina humānās palīdzības koridorus divās Ukrainas pilsētās. Krievijas Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka humānās palīdzības koridori tiks atvērti sestdien pulksten 10 pēc Maskavas laika Mariupoles un Volnovahas pilsētā.Tikšot ieviests "klusuma režīms", lai civiliedzīvotāji varētu atstāt pilsētas. Par to esot panākta vienošanās ar Ukrainas varas iestādēm, atsaucoties uz Aizsardzības ministriju, ziņo Krievijas mediji.Jāuzsver, ka pagaidām Ukrainas varas iestādes šo informāciju nav apstiprinājušas. (BBC).

Tuvākās dienas būs smagas un saglabājas atomkara draudi, jo tie ir vienīgie ieroči uz kuriem, kā izskatās, Putins var paļauties. "Bet esmu drošs – mēs drīz sastapsim skaisto nākotni bez tautu cietuma," raksta eksperts.https://www.delfi.lv/news/arzemes/sajuta-ka-krievija-un-tas-armija-sabruks-les-analitikis.d?id=54122296

Ukrainas pretgaisa aizsardzība deviņās dienās kopš kara sākuma ir iznīcinājusi vismaz 39 Krievijas lidmašīnas un 40 helikopterus, sociālajā tīklā "Facebook" paziņoja Ukrainas Bruņoto spēku Gaisa spēku pavēlniecība. Piektdien Krievijas spēki Ukrainā zaudēja trīs iznīcinātājus "Su-25", tai skaitā divus Čerņihivas apgabalā un vienu pie Doņeckas apgabala Volnovahas pilsētas. Piektdien arī tika notriekti trīs Krievijas helikopteri. Gaisa spēku pavēlniecība atgādināja, ka pirms pilna apjoma iebrukuma Ukrainā Krievijas armijas aviācijas grupējumā pie Ukrainas robežām bija 450 lidmašīnas un 250 helikopteri, ziņo aģentūra LETA.

