Mariupole: Šoigu apgalvo, ka kontrolē pilsētu; Putins liek ielenkt 'Azovstaļ'

Krievijas prezidents Vladimirs Putins esot devis rīkojumu pārtraukt uzbrukumu metalurģijas kombinātam "Azovstaļ", kura teritorijā Mariupolē joprojām atrodas Ukrainas karavīri un civiliedzīvotāji. Tā vietā viņš pavēlējis kompleksu aplenkt, tā, "lai pat muša nevar izlidot", vēsta raidsabiedrība BBC.

Aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu Putinam noziņojis, ka Krievijas spēki kontrolē Mariupoli, taču "vairāk nekā divi tūkstoši "kaujinieku" bloķēti "Azovstaļ"", raksta portāls "Meduza".

Krievijas diktators uz to atbildējis, ka iet uzbrukumā objektam nav saprātīgi: "Nevajag līst katakombās, ir jābloķē "Azovstaļ" rūpnieciskā zona, tā lai pat muša nevar izlidot."

Atgādinām, ka Krievijas varasiestāžu paziņojumi, sevišķi pašreizējos kara apstākļos no ielenktās Mariupoles, nav nekavējoties pārbaudāmi.

Mariupole atrodas Krievijas spēku ielenkumā kopš marta sākuma. Pulka "Azov" vīri kopā ar jūras kājniekiem joprojām saglabājuši pozīcijas lielajā "Azovstaļ" kompleksā. Tāpat rūpnīcas bunkuros slēpjoties simtiem civiliedzīvotāju.

Otrdien "Azov" ziņoja, ka Krievijas uzlidojumos rūpnīca gandrīz pilnībā nopostīta un zem gruvešiem atrodas daudz cilvēku.

Trešdien no rīta jūras kājnieku komandieris ielenktajā Mariupolē Serhijs Volina brīdināja, ka pilsētas aizstāvjiem atlikušas vien "dienas vai stundas", un lūdza pasaules līderus organizēt karavīru, ievainoto un civiliedzīvotāju izvešanu uz trešo valsti.

"Šī varētu būt mūsu pēdējās vēršanās pie pasaules. Šis varētu būt mūsu dzīves pēdējais lūgums. Iespējams, ka šīs ir mūsu pēdējās dienas, ja ne stundas," īsajā video uzrunā saka Volina.

Viņš skaidro, ka pretinieka pārspēka attiecība ir 10:1, okupantiem ir pārākums gaisā, ar artilēriju, kājniekiem, tehniku un tankiem. Karavīri Mariupolē aizsargājas pēdējā objektā – "Azovstaļ" rūpnīcā.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien paziņoja, ka Ukraina ar militāriem līdzekļiem atbloķēt Mariupoli tagad nespēj, raksta aģentūra "UNIAN". Savukārt trešdien prezidents atklāja, ka Ukraina ir gatava jebkādiem apmaiņas variantiem, lai glābtu Mariupoles aizstāvjus un civiliedzīvotājus.

Mariupolē ir sagrauti vairāk nekā 90% ēku.

