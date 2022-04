Mariupolē turpinās smagas kaujas. Teksta tiešraide

Aizvadītajā nedēļas nogalē baisas ainas pavērās okupantu spēku pamestajās teritorijās Kijivas apgabalā – Bučā un citur atrasti simtiem nogalinātu civiliedzīvotāju un Ukraina apsūdz Krievijas karavīrus apzinātā slepkavošanā. Savukārt pēc iebrucēju spēku atvilkšanas no valsts ziemeļiem atsākušies uzbrukumi dienvidos – naktī uz pirmdienu sprādzieni dzirdami Odesā. Kara 40. dienā turpinām sekot notikumiem.

Ukrainas prezidenta padomnieks Oleksijs Arestovičs nosaucis Krievijas armijas un Krievijas Nacionālās gvardes daļas, kuras esot atbildīgas par kara noziegumiem Bučā, Hostomeļā un Irpiņā. Austrumu kara apgabala 35. armijas 64. atsevišķā motorizēto strēlnieku brigāde. Austrumu kara apgabala 36. armijas 5. atsevišķā tanku brigāde. 98. gaisa trieciendivīzijas 331. izpletņu desanta pulks. 106. gaisa trieciendivīzijas 137. izpletņu desanta pulks. 76. gaisa trieciendivīzijas 104. un 234. desanta pulki. Īpašo uzdevumu brigādes 14. un 45. atsevišķais pulks. Krievijas Nacionālās gvardes (Rosgvarde) 63. īpašo uzdevumu policijas vienība. Klusā okeāna flotes 155. atsevišķā jūras kājnieku brigāde.

Smagas kaujas joprojām turpinās aplenktajā Mariupolē, ziņo Lielbritānijas aizsardzības ministrija. Šo ostas pilsētu okupantu spēki mēģina ieņemt jau vairākas nedēļas. Pilsēta ir pakļauta intensīvām apšaudēm, bet Ukrainas karavīri izrāda sīvu pretestību un saglabā kontroli pār pilsētas centru. Mariupole gandrīz noteikti ir starp Krievijas galvenajiem mērķiem, vērtē britu izlūki. Kontrole pār pilsētu nodrošinātu sauszemes koridori no Krievijas uz okupēto Krimu. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1510721782218690566

Īsumā par šausmām Bučā.Šausminošās ainas ar nogalinātiem civiliedzīvotājiem sāka pienākt sestdien, kad Ukrainas spēki Buču pasludināja par atbrīvotu. Tajā pašā dienā to apmeklēja aģentūras AFP fotogrāfs, kura uzņemtie kadri nu ir aplidojuši visu pasauli un izraisījuši sašutumu par Krievijas karavīru zvērībām. Vismaz 20 civiliedzīvotāju līķi bija redzami mētājamies Bučas ielās. “Nogalināto civiliedzīvotāju līķi joprojām redzami Jabluska ielā Bučā. Viņu rokas ir sasietas aiz muguras ar baltu “civilo” audumu, viņi ir nogalināti ar šāvienu pakausī. Jūs varat iedomāties, kādas nelikumības viņi šeit pastrādāja,” sestdien teica Bučas mērs Anatolijs Fedoruks Tāpat Bučā atrasts masu kaps, kurā, kā stāsta vietējie, apglabāti vismaz 150 cilvēki. Fedoruks norāda, ka kopumā apglabāto te varētu būt līdz 300. No Kijivas apgabala atbrīvotajām teritorijām kopumā izvesti 410 civiliedzīvotāju līķi, svētdien paziņoja ģenerālprokurore Irina Venediktova. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien uzrunā aicināja pārtraukt Krievijas kara noziegumus un saukt pie atbildības līderus. Notikušo Zelenskis nosauca par genocīdu. Krievijas Aizsardzības ministrija ainas no Bučas nosauca par “viltotām”, jau paredzami turpinot apgalvot, ka Krievijas okupācijas laikā no vardarbības nav cietis “neviens pats vietējais iedzīvotājs”. Savukārt Rietumos skan aicinājumi izmeklēt kara noziegumus un paplašināt sankcijas pret Krieviju.

Krievijas iebrukuma 40. dienā turpinām sekot notikumiem Ukrainā. Aizvadīto brīvdienu galvenais jaunums ir asinsstindzinošās zvērības, kas atklājās Krievijas spēku pamestajā Kijivas apkārtnē.