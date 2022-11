Mārtiņš Vērdiņš: Kooperācijas nozīme straujā ukraiņu karavīru apmācībā

Ir saprotams, kādēļ, runājot par karu Ukrainā, cilvēki lielāku uzmanību mēdz pievērst tieši smagajam bruņojumam, kura trūkst vai kas ir ukraiņu rīcībā. Galu galā ir viegli iztēloties kādu milzīgu kaujas mašīnu, kas ar vienu zalvi atrisina vairākas taktiskās problēmas, nodrošinot draudzīgajam karaspēkam uzvaru pār pretinieku. Karavīri, kas apkalpo šo tehniku vai ar tās palīdzību ieņem pretinieka līdz šim okupēto teritoriju, ziņās paliek otrajā plānā, pēc noklusējuma pieņemot: būtu tikai lielgabalu stobri – karavīri paši atradīsies. Tomēr pagājušā gadsimta britu militārais stratēģis ģenerālmajors Džons Frederiks Fullers pamatoti uzskatīja, ka "artilērija iekaro, bet kājnieks ieņem", ar to uzsverot, ka mūsdienu karā viens uzvaras faktors bez otra nepastāv un kājnieka kvalitātes (fiziskās spējas, apmācības līmenis u. c.) ir tikpat svarīgas kā tas bruņojums, kas kaļ uzvaru.

Attiecīgi Ukrainas karavīru un īpaši kājnieku sagatavošanai pilna profila karam ar tehniski un skaitliski pārāku pretinieku sabiedrotajiem jāveltī ne mazāk uzmanības kā smagā bruņojuma piegādēm. Tieši tādēļ Lielbritānijas iniciatīva dažu mēnešu laikā savā teritorijā apmācīt "no nulles" 10 000 ukraiņu karavīru bija un ir īpaši svarīga un atbalstāma.

Operācija "Interflex", kuras ietvaros notiek Ukrainas pamatapmācība, aizsākās 2022. gada jūlijā un idejiski ir turpinājums operācijai "Orbital", kuras ietvaros kopš 2015. gada Ukrainā apmācīti 22 000 karavīru, galveno uzmanību pievēršot karavīriem ar priekšzināšanām un speciālistu apmācībai.

Tomēr 2022. gada pavasarī situācija un Ukrainas armijas pieprasījuma struktūra mainījās, tādēļ Lielbritānijas piedāvājums tapa, iespējams, sekojot uzreiz diviem no desmit britu armijas kara principiem, – "mērķa pareizā izvēle" (selection of the aim) un "elastīgums" (flexibility). Proti, mainoties situācijai Ukrainas kaujas laukā (iepriekš bija lēns, pozicionāls, mērogā ierobežots konflikts; kļuva – pilna spektra konvencionāla karadarbība valsts mērogā), strauji pieauga pieprasījums pēc apmācītiem – tātad efektīviem – kājniekiem tādā daudzumā, kas varētu atstāt vēlamo iespaidu uz kara iznākumu kopumā. Galvenie ierobežojumi šī mērķa sasniegšanai – ierobežots laiks un ievērojams apmācāmo skaits, kuram jābūt tik lielam, lai tas nekavējoties pozitīvi ietekmētu Ukrainas armijas kaujas spējas, tātad nepieciešami tūkstošiem kājnieku.

Tas noteica nepieciešamību pēc trešā no desmit jau minētajiem britu kara principiem – "centienu ekonomija" (economy of efforts). Līdz ar to, balstoties uz britu kājnieku kareivju pamatapmācības programmu (14 nedēļas), vispirms tapa ideja par saīsinātu trīs nedēļu kursu, kuru, lai nezaudētu kvalitāti, tomēr paplašināja līdz piecām nedēļām klātienē (izmantojot Lielbritānijas militāro infrastruktūru) apmācāmajiem bez priekšzināšanām. Te jāsaka, ka britu kājnieku sagatavošanas skola pamatoti tiek uzlūkota kā viena no labākajām, ja ne pati labākā pasaulē. Arī daudzi Latvijas NBS instruktori pirms un pēc mūsu valsts iestāšanās NATO apguvuši kājnieku militāro taktiku Lielbritānijas kolēģu vadībā un vēlāk nodevuši šīs zināšanas tālāk.

Nav šaubu, ka labākie kursa absolventi no Ukrainas pēc atgriešanās dzimtenē ar savu piemēru spēs apmācīt cīņas biedrus, ar to vairākas reizes pavairojot iecerētā pasākuma pozitīvo efektu. Arī par jaunākajiem komandieriem ir padomāts – līdz šim operācijas ietvaros apmēram 60 ukraiņu kursanti ir pabeiguši speciālu jaunākā komandējošā sastāva kursu, un tas tiks turpināts.

Kursanti no Ukrainas tiek izvietoti vairākās militārajās bāzēs Lielbritānijā, kur profesionālu instruktoru pavadībā