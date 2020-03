Krievijas varasiestādes pirmdien paziņoja, ka Maskavā apstiprināts pirmais koronavīrusa gadījums, norādot, ka pacients nesen atgriezies no Itālijas.

Gados jauns vīrietis sasirdzis 21. februārī atvaļinājuma laikā Itālijā, pavēstīja vīrusa krīzes darba grupa.

Vīrietis, kurš dzīvo ārpus Maskavas, atgriezies Krievijā 23. februārī, un viņam parādījušies slimības "Covid-19" simptomi, teikts darba grupas paziņojumā. Viņš vērsies pēc medicīniskās palīdzības un 27. februārī hospitalizēts.

Pārbaudēs pirmdien tika apstiprināta infekcija, tiesa gan, simptomi neesot smagi, teikts paziņojumā.

Krievijai līdz šim izdevis izvairīties no plaša uzliesmojuma, un varasiestādes noteikušas ierobežojumus ceļošanai un vīzu izsniegšanai.

Krievija repatriējusi vairākus savus pilsoņus no Japānā piestājušā kruīza kuģa "Diamond Princess" un noteikusi viņiem karantīnu. Trim no viņiem vīrusa testi bijuši pozitīvi. No "Diamond Princess" repatriētie šobrīd uzturas Kazaņā, Tatarstānā.

Inficēšanās ar koronavīrusu Krievijā konstatēta arī diviem Ķīnas pilsoņiem. Viņi tiek ārstēti Sibīrijā.

Bažās par koronavīrusa izplatību Maskava noteikusi teju totālu aizliegumu Ķīnas pilsoņiem iebraukt Krievijā, apturēta dzelzceļa satiksme ar Ķīnu, atcelti teju visi lidojumi.

Krievijas varasiestādes arī noteikušas ierobežojumus ieceļošanai Krievijā no Irānas un Dienvidkorejas - divām valstīm, kas līdzās Ķīnai arī smagi cietušas koronavīrusa uzliesmojumā.

Visā pasaulē ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19" miruši jau vairāk nekā 3000 cilvēku, liecina varasiestāžu pirmdien publiskotā informācija.

Inficēšanās ar "Covid-19" vīrusu konstatēta vairāk nekā 88 000 cilvēku, un vīruss no Ķīnas izplatījies vairāk nekā 60 valstīs. Jaunākie dati liecina, ka Ķīnā vīrusa izplatība palēninās.

Itālijā, kas ir "Covid-19" smagāk piemeklētā valsts Eiropā, inficēto skaits nedēļas nogalē gandrīz divkāršojās, sasniedzot gandrīz 1700.