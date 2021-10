Maskava ievieš ierobežojumus Covid-19 apkarošanai

Covid-19 upuru skaitam Krievijā diennaktī sasniedzot kārtējo rekordu - 1015 cilvēkus, Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins otrdien ieviesis ierobežojumus, tostarp paredzot vecāka gada gājuma cilvēkiem strādāt no mājām.

Valsts mērogā valdība apsver, vai nedēļu nelaist cilvēkus uz darbu, lai samazinātu sociālos kontaktus un tādējādi ierobežotu vīrusa izplatīšanos.

Gaidāms, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins trešdien izlems, kādus ierobežojumus ieviest no viņam prezentētajiem.

Sobjaņins šodien pavēstīja, ka visiem maskaviešiem, kas vecāki par 60 gadiem, jāstrādā no mājām, un paplašināja prasību par obligātu vakcinēšanos pakalpojumu nozarē strādājošajiem. Jaunie noteikumi stāsies spēkā pirmdien un būs spēkā līdz februāra beigām.

Sobjaņins arī aicināja darba devējus nodrošināt, ka 30% darbinieku strādā no mājām.

Maskavas mērs norādīja, ka katru dienu pieaug hospitalizēto Covid-19 pacientu skaits un smagi slimo skaits kopš vasaras beigām ir divkāršojies.

Krievijā šodien tika reģistrēti 1015 Covid-19 izraisīti nāves gadījumi 24 stundu laikā, kas ir jauns rekords. Kopumā no Covid-19 Krievijā kopš pandēmijas sākuma nomiruši 225 325, liecina oficiālie dati. Taču Krievijas statistikas birojs "Rosstat" oktobrī paziņoja, ka saskaņā ar viņu aplēsēm no Covid-19 miruši vairāk nekā 400 000 cilvēku.

Krievijā pret Covid-19 ir vakcinēti 35% iedzīvotāju, un sabiedrībā plaši izplatīta ir noraidoša attieksme pret vakcīnām pret Covid-19. Neatkarīgās aptaujas liecina, ka vismaz puse krievu neplāno vakcinēties.

Sobjaņins sacīja, ka varasiestādes bija cerējušas, ka vecākie maskavieši vakcinēsies pret Covid-19 pēc atgriešanās pilsētā pēc vasaras brīvdienām laukos. "Diemžēl, tas nenotika," atzina mērs.

Tikmēr saslimušo skaits ir strauji audzis. Daži reģioni atjaunoja prasību par QR kodu uzrādīšanu iekļūšanai sabiedriskās vietās, bet valsts mērogā nekādi stingri ierobežojumi netika ieviesti, lai mazinātu vīrusa izplatību.

Krievijas vicepremjere Tatjana Goļikova šodien aicināja no 30.oktobra noteikt nestrādāšanas nedēļu, un ierosināja vīrusa smagāk skartajos reģionos to ieviest jau no sestdienas. Viņa grasās šo ierosinājumu iesniegt Putinam apstiprināšanai trešdien.

Pirmdien Sanktpēterburga paziņoja, ka pastiprinās ierobežojumus cīņā ar Covid-19 un ieviesīs veselības pases, lai no 1.novembra regulētu pasākumu apmeklētāju skaitu.