Krievijas Aizsardzības Ministrija, visticamāk, veic apzinātu informācijas operāciju, lai atjaunotu 155. jūras kājnieku brigādes reputāciju, kas kļuvusi par sinonīmu nesenajām okupantu neveiksmēm Ukrainā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka marta mēnesī tika izcelta 155. Jūras spēku kājnieku brigādes darbība, demonstrējot kaujas epizodes, kā arī pie tās karavīriem aizsūtot vienu no Kremļa galvenajiem propagandistiem Vladimiru Solovjovu. Izskanēja arī publiski paziņojumi, ka formējums ir "pacilātā noskaņojumā [ar] stingru apņēmību sasniegt izvirzītos mērķus", kā arī publicēti attēli, kuros redzams, ka 155. jūras kājnieku brigādi apgādā ar uzlabotiem tankiem.

Realitātē šī brigāde, visticamāk, jau divas reizes pēdējo sešu mēnešu laikā kļuvusi par nespējīgu piedalīties kaujās, jo to iesaistīja taktiski kļūdainos frontālos uzbrukumus netālu no Vuhledaras pilsētas Doneckas apgabalā, norāda Lielbritānijas ministrija.

Krievijas Aizsardzības ministrijas centieni atdzīvināt brigādes tēlu, visticamāk, atspoguļo bažas par veidu, kādā tās neveiksmes arvien vairāk tiek saistītas ar Krievijas augstākajiem militārajiem vadītājiem, noslēgumā raksta britu izlūki.

