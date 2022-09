Maskava piesola atlīdzību par igauņu ražota bezpilota transportlīdzekļa nogādāšanu Krievijā

Maskavas Stratēģiju un tehnoloģiju analīzes centrs ir izsludinājis atlīdzību par Igaunijā ražota un Ukrainā pielietota bezpilota kāpurķēžu transportlīdzekļa THeMIS (saīsinājums no Tracked Hybrid Modular Infantry System) piesavināšanos un atgādāšanu uz Krieviju, informē igauņu medijs "EER News" .

Maskava gatava maksāt vienu miljonu rubļu (apmēram 16 600 eiro) tam, kuram izdosies notvert igauņu ražoto transportlīdzekli un nogādāt to Krievijas bruņotajiem spēkiem "vairāk vai mazāk darba kārtībā", vēstījuši krievu mediji, raksta "EER News".

Krievijas ziņu portāls citēja Krievijas propagandistu Aleksandru Kotu, saskaņā ar kuru Maskavas tehnoloģiju centram ir "tīri tehniska interese" par Igaunijas izstrādāto produktu. Kots arī atzīmēja, ka iniciatīva bijusi saskaņota ar Krievijas Federācijas "attiecīgajām institūcijām".

"Mēs uztveram okupantu izaicinājumu citiem kā komplimentu mūsu paveiktajam," igauņu medijam sacīja "Milrem Robotics" preses pārstāvis Gerts Hankevics.

Pēc pārstāvja teiktā, Igaunijas uzņēmums pirmo bezpilota kāpurķēžu transportlīdzekli Ukrainai piegādāja augusta beigās. "Pēc transportlīdzekļa piegādes mūsu instruktori nākamajiem operatoriem nodrošināja arī rūpīgu apmācību," viņš piebilda.

"Tā kā piegāde principā notika tikai pagājušajā nedēļā, ir par agru secināt tehnikas darbības rezultātus," sacīja Hankevics. "Ir skaidrs, ka ievainoto transportēšana ir viena no būtiskākajām un fiziski visprasīgākajām darbībām kaujas laukā. Lai pārvietotu nestuves, vajadzīgi vairāki cilvēki, bet tikai viens, lai darbinātu mūsu transportlīdzekli," skaidroja pārstāvis. Šī atšķirība ļaus atbrīvotājiem koncentrēt uzmanību uz palīdzību vairāk tiem, kam tā ir nepieciešama, skaidro Igaunijas medijs.

"Jāmin, ka tie, kas strādā ar transportlīdzekli un tiek nosūtīti, lai palīdzētu ievainotajiem, nav pakļauti riskam," pauda Hankevics, piebilstot, ka šo tehniku vienlaikus var izmantot arī pirmās palīdzības krājumu, munīcijas, kā arī ūdens vai pārtikas transportēšanai."

Igaunijas uzņēmums savu ražojumu testēšanai jau piegādājis 11 valstīm, tai skaitā Vācijai, Francijai, Nīderlandei, Norvēģijai, Lielbritānijai un ASV. Ukraina ir pirmā valsts, kas bezpilota kāpurķēžu transportlīdzekļus izmanto kaujas laukā.

