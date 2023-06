Maskavā sākti plaši 'pretterorisma' pasākumi, centrā sabraukušas bruņumašīnas

Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka Krievijas galvaspilsētā sākti plaši "pretterorisma pasākumi", kuru mērķis ir pastiprināt drošību, ziņo raidsabiedrība BBC. Kā jau vēstīts, kaujinieku grupējuma "Vagner" līderis Jevgeņijs Prigožins noskaņots "gāzt Krievijas militāro vadību".

Maskavas pilsētas mērs 24. jūnija naktī pavēstījis, ka saistībā ar "ienākošo" informāciju galvaspilsētā sākti drošības pasākumi – ir ieviesta papildu kontrole uz ielām, varasiestādes drīkst ierobežot publiskus pasākumus.

Bruņumašīnas Maskavas ielās parādījās jau 23. jūnija vakarā. Krievijas mediju aģentūra TASS vēstīja, ka trauksmes dēļ piesaistīti OMON spēki, valsts iestādēs un transporta infrastruktūras objekti šobrīd tiek veikta pastiprināta aizsardzība.

Bet uz robežas starp Ļipeckas un Voroņežas apgabaliem slēgts autoceļš M4, kas savieno Maskavu ar dienvidu reģioniem, tostarp Rostovu un tās galveno pilsētu Rostovu pie Donas, kur naktī redzēti bruņoti cilvēki. Par šosejas slēgšanu paziņojis Ļipeckas gubernators.

⚡️Military equipment in the center of #Moscow pic.twitter.com/ymuBX7v7V0