Maskava turpina no Ukrainas nelikumīgi izvest bērnus un organizēt viņu adopciju Krievijā

Krievijas un Kijivas avoti apstiprināja, ka Maskava no Ukrainas teritorijas turpina izvest ukraiņu bērnus un organizēt nelikumīgu adopciju.

Maskava izveidoja programmu, saskaņā ar kuru Krievijas varas iestādes no Mariupoles uz Tjumeņu, Irkutsku, Kemerovu un Altaja novadu Krievijā pārveda vairāk nekā 1000 bērnu, kur vietējo iedzīvotāju ģimenes viņus ir adoptējušas.

Okupanti paziņoja, ka vairāk nekā 300 bērni joprojām "gaida savas jaunās ģimenes", un, ka pilsoņiem, kas nolemj adoptēt šos bērnus, valsts piešķirs prēmiju, informē domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).

Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde ziņoja, ka Krievijas amatpersonas pārvietoja 30 Ukrainas bērnus no okupētā Doneckas apgabala uz Ņižņijnovgorodu, lai viņi piedalītos jauniešu "izglītības programmās".

Ukraina norāda, ka bērnu nolaupīšana no Ukrainas teritorijas un nelikumīgas adopcijas organizēšana rupji pārkāpj 1949.gada Ženēvas Konvenciju attiecībā uz civilo personu aizsardzību kara laikā, kas nosaka okupācijas varas pienākumu nemainīt bērnu civilstāvokli, kā arī 1989.gada ANO Konvenciju par bērna tiesībām.

Kijiva aicina starptautisko sabiedrību, jo īpaši ANO, nosodīt Krievijā notiekošos noziegumus pret ukraiņu bērniem, kā arī veikt tūlītējus pasākumus pret Maskavu, lai izbeigtu tās veiktos starptautisko tiesību pārkāpumus. Ukraina uzsver, ka visi Ukrainas bērni, kas tika nelegāli pārvietoti uz Krievijas teritoriju, ir jānogādā atpakaļ pie vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem.

Russia reports that a thousand Ukrainian children were unlawfully transferred from occupied Mariupol to Siberia. This is a grave breach of the IV Geneva Convention and UN Convention on Child’s Rights. Russia must return all kidnapped children to their parents or legal guardians.