Maskava varētu lauzt līgumus ar firmām, kuras nenodrošina brīvprātīgos karam, ziņo Lielbritānija

Maskavas pašvaldības iestādes, visticamāk, draud atsaukt līgumus ar būvniecības firmām, ja tās nesasniegs kvotas "brīvprātīgo" nodrošināšanai karam Ukrainā, teikts jaunākajā ziņojumā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Tiek ziņots, ka vienam uzņēmumam līdz 2023. gada augusta beigām likts izvirzīt 30 brīvprātīgos.

Šis solis, visticamāk, galvenokārt skars etniskās minoritātes no nabadzīgākiem Krievijas reģioniem, piemēram, Dagestānas un Vidusāzijas valstīm, kuru pilsoņi veido lielāko daļu Maskavas celtniecības nozares darbinieku, norāda Lielbritānijas ministrija.

Šādu līgumu laušanu, visticamāk, apstiprinājis Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins. Tas ir turpinājums viņa centieniem samazināt konflikta ietekmi uz labāk nodrošinātajiem maskaviešiem, vienlaikus saglabājot iespēju sevi parādīt kā tādu, kurš atbalsta Krievijas brutālo karu Ukrainā, noslēgumā ziņo britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 July 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/MaOrJhMOIZ

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/suSA0EAgSv