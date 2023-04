Maskava vēlas aizstāt 'Vagner' ar citu algotņu grupējumu, ziņo britu izlūki

Krievija, visticamāk, vēlas sponsorēt un attīstīt alternatīvus privātos militāros uzņēmumus (PMC), lai eventuāli aizstātu "Vagner" grupējumu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka strap Krievijas Aizsardzības ministriju un "Vagner" eksistē plašas nesaskaņas. Krievijas militārā vadība, visticamāk, vēlas atrast jaunu algotņu grupējumu, kuru tā varētu vairāk kontrolēt. Tomēr neviens cits zināms Krievijas PMC pašlaik netuvojas "Vagner" lielumam vai kaujas spēkam.

Krievija, visticamāk, saskata arī turpmāku PMC lietderību Ukrainā, jo tos mazāk ierobežo noteiktais atalgojuma līmenis un neefektivitāte, kas raksturojusi regulārās armijas sniegumu, raksta Lielbritānijas ministrija.

Maskava, iespējams, uzskata, ka Krievijas sabiedrība drīzāk pieņems smagus zaudējumus tieši algotņu grupējumu, nevis regulārās armijas rindās, noslēgumā ziņo britu izlūki.

