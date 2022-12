Maskavai grūtības sagādā cīņa pret gaisa triecieniem dziļi Krievijas iekšienē, ziņo Lielbritānija

Krievija jau sen ļoti augstu prioritāti piešķīrusi progresīvas pretgaisa aizsardzības uzturēšanai, taču arvien skaidrāks kļūst fakts, ka Maskavai grūtības sagādā cīņa pret triecieniem no gaisa dziļi Krievijas iekšienē, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

26. decembra rīta stundās tika veikts uzbrukums "Engelsas" tālsatiksmes aviācijas bāzei Krievijā. Tas notika jau otro reizi trīs nedēļu laikā. Krievijas mediji ziņoja, ka par triecienu pret šo objektu, kas ir viena no galvenajām Krievijas stratēģisko bumbvedēju flotes darbības bāzēm, vainojami bezpilota lidaparāti, skaidro britu izlūki.

Viens no Krievijas izaicinājumiem, iespējams, ir straujais pieprasījums pēc tās modernās vidēja darbības rādiusa pretgaisa aizsardzības sistēmu flotes, piemēram, "SA-22 Pantsir", kam parasti būtu liela nozīme bezpilota lidaparātu apkarošanā.

Šīs sistēmas ne tikai nodrošina aizsardzību stratēģiskiem objektiem, piemēram, "Engelsas" bāzei, bet pašlaik ir arī nepieciešamas lielā skaitā, lai aizsargātu galveno Krievijas mītni netālu no Ukrainas frontes līnijas, raksta Lielbritānija.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 December 2022

