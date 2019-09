Masks atklāj, kāds būs pilotējamais kuģis Marsa kolonizēšanai

ASV privātās kosmiskās kompānijas "SpaceX" vadītājs Īlons Masks atklājis, kāds būs pilotējamais kosmosa kuģis "Starship" lidojumiem uz Mēnesi un Marsu – tā pirmie izmēģinājumi notikšot jau tuvākajos mēnešos.

"Starship" būs vairākkārt izmantojams. Tas varēšot pārvadāt līdz simts cilvēkiem un vest 150 tonnas kravas, kas dos iespēju uz Marsa un Mēness būvēt pilsētas, skaidro "SpaceX".

Starship serves as a large, long-duration spacecraft capable of carrying passengers or cargo to Earth orbit, planetary destinations, and between destinations on Earth pic.twitter.com/NoNoOjBW50