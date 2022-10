Masks noliedz, ka būtu runājis ar Putinu par Ukrainu

ASV uzņēmējs Īlons Masks otrdien "Twitter" noliedza, ka būtu nesen runājis ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu par Ukrainu, kā to pirmdien vēstulē klientiem apgalvoja ASV politologs un politiskā riska konsultāciju uzņēmuma "Eurasia Group" vadītājs Īans Bremers.

Kā vēstulē klientiem pirmdien rakstīja Bremers, Masks viņam teicis, ka nesen runājis ar Krievijas prezidentu.

Kā norādīja Bremers, šī saruna notikusi neilgi pirms Masks tviterī mudināja Ukrainu tiekties sarunu ceļā panākt atrisinājumu Krievijas iebrukumam, kā arī atteikties no Krimas uz visiem laikiem.

Tviterī atbildot uz jautājumu, vai ir tiesa, ka viņš runājis ar Putinu, pirms publicēt tviterī savus priekšlikums par kara izbeigšanu, Masks atbildēja noliedzoši.

"Nē, tā nav tiesa. Esmu runājis ar Putinu tika vienreiz, un tas bija pirms 18 mēnešiem. Temats bija kosmoss," tviterī otrdien apgalvoja Masks.

No, it is not. I have spoken to Putin only once and that was about 18 months ago. The subject matter was space.