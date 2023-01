Masu protestos Brazīlijā nosoda eksprezidenta atbalstītāju iebrukumu Kongresa namā

Brazīlijā vairāki desmiti tūkstošu cilvēku piedalījās demokrātijas atbalstam rīkotos mītiņos, atbildot uz nesenajiem eksprezidenta atbalstītāju protestiem, kuru laikā galvaspilsētā Braziljā notika iebrukums Kongresa ēkā, ziņo raidsabiedrība BBC.

Dažādās Brazīlijas pilsētās cilvēki izgāja ielās, lai izrādītu savu atbalstu jaunajam prezidentam Luisam Inasiu Lulam da Silvam un nosodītu 8. janvāra iebrukumu Kongresa ēkā. Daļa no valsts apdzīvotākās pilsētas Sanpaulu galvenās ielas bija nobloķēta. Cilvēku pūļi piepildīja teritoriju dziedot, dejojot un pieprasot taisnīgumu, vēsta BBC reportiere.

Daļa mītiņa dalībnieku ieradās ģērbti sarkanā krāsā, lai izrādītu savu atbalstu jaunajam Brazīlijas prezidentam. Mītiņa dalībnieki pieprasīja grautiņos vainīgo protestētāju sodīšanu. Sanpaulu pūlis pieprasīja cietumsodu eksprezidentam Žairam Bolsonaru. Mītiņus uzraudzīja arī policija

Solid turnout at an anti-Bolsonaro rally “in defense of democracy” in #Rio on a Monday night despite the rain. Crowd is young and full of energy. #Brazil pic.twitter.com/IRsUvr4V9W