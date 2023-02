Maz ticams, ka Krievija tuvākajās nedēļās spēs būtiski ietekmēt kara gaitu, spriež briti

Ir maz ticams, ka Krievija spēs sakoncentrēt tādus spēkus, lai tuvāko nedēļu laikā būtiski ietekmētu kara Ukrainā gaitu, savā ikdienas izlūkinformācijas ziņojumā raksta Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Britu izlūki kā ļoti ticamu vērtē pieņēmumu, ka okupanti kopš 2023. gada sākuma mēģina atsākt plaša mēroga ofensīvu, kuras mērķis gandrīz noteikti ir sagrābt Doneckas apgabala daļas, kuras joprojām kontrolē Ukrainas spēki.

