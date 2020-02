Mediji: izlūkdienesti brīdinājuši par Krievijas iejaukšanos gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās

ASV mediji ziņo, ka izlūkdienesti brīdinājuši valsts amatpersonas par Krievijas centieniem iejaukties gaidāmajās Savienoto Valstu prezidenta vēlēšanās ar nolūku palīdzēt Donaldam Trampam tikt pārvēlētam.

Atsaucoties uz ASV medijos publicēto informāciju, portāls "Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība" (RFE/RL) raksta, ka izlūkdienesti brīdinājumu izteikuši slēgtā sanāksmē 13. februārī.

"The New York Times" raksta, ka sanāksmē paustā informācija sadusmojusi prezidentu Trampu, kurš teicis, ka Demokrātiskā partija to izmantos pret viņu.

ASV izlūkdienesti secinājuši, ka Krievija ar sociālo tīklu kampaņu un kiberuzbrukumu palīdzību iejaucās 2016. gada prezidenta vēlēšanās. Arī toreiz tas esot darīts ar nolūku palīdzēt Trampam uzvarēt.