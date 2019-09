Mediji: Pelosi gatavojas sākt impīčmenta izmeklēšanu pret Trampu

ASV Pārstāvju palātas spīkere Nensija Pelosi gatavojas sākt impīčmenta izmeklēšanu pret prezidentu Donaldu Trampu, otrdien ziņo Amerikas Savienoto Valstu mediji.

Pelosi gatavojas pulksten 17.00 (pulksten 24.00 pēc Latvijas laika) nākt klajā ar paziņojumu pēc konsultācijām ar partijas biedriem, kuru vidū pieaudzis atbalsts impīčmenta procedūras sākšanai.

Atsaucoties uz Pelosi tuviem avotiem, ASV mediji, tostarp laikraksti "The Washington Post" un "The New York Times" vēsta, ka Pelosi paziņos par oficiālas impīčmenta izmeklēšanas uzsākšanu. Šāda izmeklēšana ir pirmais solis procedūrā, kas var novest pie Trampa impīčmenta.

Kongresa demokrātu vidū aktivizējušās runas par iespējamo Trampa impīčmentu, atklājoties, ka prezidents licis Baltā nama administrācijas vadītāja pienākumu izpildītājam Mikam Malveinijam apturēt vairāku simtu miljonu dolāru vērtas militārās palīdzības piešķiršanu Ukrainai aptuveni nedēļu pirms telefonsarunas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kurā Tramps uzstājīgi aicināja Ukrainu veikt izmeklēšanu saistībā ar bijušā ASV viceprezidenta Džo Baidena dēlu Hanteru Baidenu.

Ziņas par Trampa rīkojumu apturēt palīdzību Ukrainai pirms 25. jūlija telefonsarunas raisījis jautājumus un pieņēmumus par prezidenta motīviem.