Mediji: Ukrainas armija iegājusi Kupjanskā

Ukrainas armija iegājusi stratēģiski svarīgajā Harkivas apgabala Kupjanskā, sestdien vēsta vairāki Ukrainas mediji, atsaucoties uz informāciju, ko sociālajos tīklos publicējuši karavīri un amatpersonas.

"Harkivas apgabala Kupjanska atbrīvota no krievu okupantiem. Ukrainas Bruņotie spēki pārņēmuši pilsētu savā kontrolē un publicējuši atbilstošu fotogrāfiju ar Ukrainas karogu," vēsta tīmekļa medijs "RBK-Ukraina".

"Kupjanska - tā ir Ukraina. Slava Ukrainas Bruņotajiem spēkiem! Foto no 92. [atsevišķās mehanizētās brigādes] mājaslapas publicēta 10. septembrī," sociālajā tīklā "Facebook" raksta Harkivas apgabala vadītāja padomniece Natālija Popova.

Par pilsētas atbrīvošanu sociālajos tīklos ziņo arī Harkivas apgabala Derhaču pilsētas padomes deputāts Oleksijs Stepančenko.

"Viss! Kupjanska ir mūsu. Ukrainas Bruņotie spēki iegājuši Harkivas apgabala Kupjanskā. Ukrainas karavīri ar 92.atsevišķās mehanizētās brigādes 1.mehanizētā bataljona kaujas karogu," raksta deputāts, ierakstam pievienojot karavīru fotogrāfiju.

Tīmekļa medijam "Ukrainska pravda" avots Harkivas pilsētas kara administrācijā sacījis, ka Kupjanska atbrīvota.

Tiesa gan, oficiālas informācijas pagaidām nav, norāda "Ukrainska pravda".

Kupjanskas atbrīvošana Ukrainas armijai ir ļoti svarīga, uzsver "RBK-Ukraina", jo pilsēta Krievijas karaspēkam līdz šim bijusi svarīgs dzelzceļa mezgls.

"Krievijas loģistika līdz šim bijusi saistīta tieši ar dzelzceļu, nevis, piemēram, ar auto ceļiem," izdevumam skaidroja militārais eksperts Mihailo Žirohovs.

Ukrainian troops already in Kupyansk.

Russians basically offered no resistance. pic.twitter.com/4c2UqjEk1w