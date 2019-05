Medijs atklāj Mejas četras lielās 'Brexit' kļūdas

Kopš "Brexit" referenduma, kurā tika atbalstīta Lielbritānijas aiziešana no Eiropas Savienības (ES), pagājuši gandrīz trīs gadi, un Apvienotās Karalistes izstāšanās no bloka iekšpolitiskās neizlēmības dēļ tagad atlikta līdz 31. oktobrim. Lai gan izskanējuši pretrunīgi viedokļi par to, vai iekšējais haoss ir pagājušajā piektdienā aizgājušās premjeres Terēzas Mejas vaina, vai tāds liktenis būtu piemeklējis jebkuru premjeru, medijs "Vice" norāda uz četrām Mejas kļūdām.

Pirmā un būtiskākā kļūda ir Mejas nespēja definēt "Brexit", atzīmē medijs. Gan īsi pirms stāšanās amatā, gan premjeres amata ieņemšanas dienā Meja vairākkārt izteica vēlāk bieži izzoboto un neko neizsakošo frāzi: ""Brexit" nozīmē "Brexit"!" Tā Meja netieši norādīja, ka viņai nav plāna, kā tieši šim procesam būtu jānotiek. Šī frāze nedeva nekādu ieskatu, kādām jābūt britu attiecībām ar pārējo Eiropu nākotnē, kā turpmāk jākontrolē imigrācija, kas tika atzīta par vienu no izšķirošajiem "Brexit" iemesliem. Tā nedeva skaidrību, vai uzmanība pievērsta vēsturiski sāpīgajam Ziemeļīrijas robežjautājumam un citiem būtiskiem jautājumiem.

Viena no rūgtākajām Mejas kļūdām bija ārkārtas vēlēšanu sarīkošana 2017. gadā. Nenoliedzami vēlēšanas, lai iegūtu vairākumu parlamentā un tādējādi panāktu pārliecinošu atbalstu saviem centieniem, ir laba ideja. Tomēr konservatīvās partijas līdere par šādu soli izšķīrās, nerēķinoties ar pašas vadītā politiskā spēka rūkošo popularitāti un faktos nebalstītām cerībām, ka tautieši viņu atbalstīs. Rezultātā viņa zaudēja jau tā nelielā vairākuma atbalstu parlamentā, un amatu saglabāja, vienīgi nelielas īru unionistu partijas atbalsta dēļ.

Trešā kļūda ir nepietiekamas uzmanības pievēršana bezlīguma "Brexit" situācijai jeb apstāklim, ka Lielbritānija no Eiropas Savienības izstājas, nenoslēgusi nekādas savstarpējas vienošanās par sadarbību ar bloku nākotnē. Ņemot vērā ciešo sadarbību, bezlīguma scenārijs nozīmētu smagu triecienu Britu salu ekonomikai. Neskatoties uz to, Meja pat paziņoja, ka slikta vienošanās ir sliktāka par nevienošanos. Visticamāk, tā viņa cerēja iegūt atbalstu vēlāk panāktajai sadarbībai ar ES, taču britu parlamentāriešu reakcija bija pretēja – viņi Mejas līgumu atzina par sliktu, un auga atbalsts bezlīguma scenārijam.

Ceturtā kļūda, kā atzīmē medijs, ir premjeres neatkāpšanās no sava sākotnējā mērķa. Viņa parlamentā divkārt atkārtoti virzīja balsojumu par vienošanos ar ES, kas jau pirmajā reizē tika noraidīts ar vēsturiski nebijušu balsu pārsvaru, un vēlējās to darīt vēl trešo reizi. Viņa nereaģēja uz kritiku, kā arī nepiedāvāja neko jaunu tā vietā.

Šo kļūdu apzināšanās gan nedod skaidrību, vai tas, kurš ieņems Mejas atstāto krēslu, spēs arī atšķetināt ielaistās problēmas. Nākamais līderis arī skaidri demonstrēs, vai premjera loma ir nepateicīga jebkuram šajā situācijā, vai tomēr labs risinājums bija rodams.

Tie aizejošās premjeres partijas biedri, kuri uzskata, ka vaina ir tieši Mejā, atbalsta bijušā Londonas mēra Borisa Džonsona kandidatūru. Zīmīgi, ka Džonsons britiem sola to, no kā Meja vēlējās izvairīties – bezlīguma "Brexit".

Neatkarīgi no tā, kurš konservatīvās partijas politiķis būs nākamais valdības vadītājs, viņam nāksies saskarties arī ar netiešo partijas kritiku, Eiropas Parlamenta vēlēšanās tai saņemot salīdzinoši niecīgu vēlētāju atbalstu, kamēr gandrīz trešdaļa britu vēlētāju atbalstīja populistisko "Brexit partiju".