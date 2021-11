Medijs: Bijušais CIP aģents palīdzējis Kataras centieniem iegūt PK rīkošanas tiesības

Katara gadiem ilgi ir nodarbinājusi bijušo ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) virsnieku, lai palīdzētu izspiegot futbola amatpersonas ar nolūku iegūt tiesības rīkot 2022. gada Pasaules kausu futbolā, atklājusi aģentūra "Associated Press" (AP).

AP izmeklēšanā atklāts, ka Katara meklēja priekšrocības, lai nodrošinātu turnīra rīkošanas tiesības, nolīgstot bijušo CIP virsnieku Kevinu Čalkeru. Medija veiktās izmeklēšanas ietvaros intervēti bijušie Čalkera kolēģi, kā arī apskatīti rēķini, e-pasti un biznesa dokumenti.

Spiegošanas operācija iekļāvusi kādas personas uzdošanos par fotožurnālistu, lai novērotu citu kandidātvalstu kampaņas. Darbinieki, kas strādāja Čalkera komandā pirms 2010. gada balsojuma mēģinājuši iegūt arī vismaz vienas augstākās FIFA amatpersonas mobilo tālruņu zvanu sarakstus.

Kataras valdības amatpersonas uz lūgumiem sniegt komentārus neatbildēja. FIFA arī atteicās komentēt. Čalkers, kuram bija birojs Kataras galvaspilsētā Dohā un kuram bija Kataras valdības e-pasta adrese, sava pārstāvja sniegtajā paziņojumā sacīja, ka viņš un viņa uzņēmumi "nekad neiesaistīsies nelikumīgā novērošanā". Čalkers noraidīja lūgumus sniegt interviju vai atbildēt uz detalizētiem jautājumiem par viņa darbu Kataras valdībā. Viņš arī apgalvoja, ka daži no AP izskatītajiem dokumentiem ir viltojumi.

AP izskatīja simtiem dokumentu no Čalkera uzņēmumiem, tostarp 2013. gada ziņojumu, kurā bija vairākas fotogrāfijas no Čalkera personāla tikšanās ar dažādām futbola amatpersonām. Vairāki avoti ar autorizētu piekļuvi sniedza dokumentus AP. Avoti sacīja, ka viņus satrauc Čalkera darbs Kataras labā, un pieprasīja anonimitāti, jo baidījās no atriebības.

Medijs ziņo, ka veicis vairākas darbības, lai pārbaudītu dokumentu autentiskumu, tostarp dokumentos atrodamās informācijas apstiprināšanu no dažādiem avotiem. Čalkers nesniedza AP nekādus pierādījumus, kas apstiprinātu viņa nostāju, ka daži no attiecīgajiem dokumentiem būtu viltoti.

Bijušie kolēģi saka, ka Čalkera uzņēmumi ir snieguši Katarai dažādus pakalpojumus līdzās izlūkošanas darbam. Viņa uzņēmums "Global Risk Advisors" sevi dēvē par "starptautisku stratēģisku konsultāciju uzņēmumu, kas specializējas kiberdrošībā, militārajā un tiesībaizsardzības apmācībā un uz izlūkošanu balstītos konsultāciju pakalpojumos".

Ieraksti liecina, ka Čalkers dažkārt sadarbojies ar "Diligence" - labi pazīstamu privāto izmeklēšanas firmu, kuru dibināja bijušie Rietumu izlūkdienesta darbinieki.

"Diligence" 2010. gadā veikusi ASV kandidatūras komandas novērošanu, liekot viltus fotožurnālistam slepeni ziņot par notiekošo. Čalkers uzdevis "Diligence" iegūt FIFA amatpersonu Džeka Vornera un Čaka Blezera saziņas un finanšu dokumentus, ziņo medijs.

Pasaules kauss futbolā ir pats populārākais sporta pasākums pasaulē. Daudzas valsts cenšas iegūt tiesības rīkot šo turnīru, jo tas ne tikai nodrošina plašu tūristu pieplūdumu, bet arī sniedz iespēju rīkotājvalstij parādīt sevi uz pasaules skatuves. Kataras uzvaru cīņā par tiesībām rīkot nākamajā gadā paredzēto Pasaules kausu aizēnojušas apsūdzības par korupciju. ASV prokurori pagājušajā gadā paziņoja, ka FIFA izpildkomitejas locekļiem tika maksāti kukuļi, lai iegūtu viņu balsis par labu Katarai. Pati Katara ir noraidījusi apsūdzības par pārkāpumiem.