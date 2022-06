Medijs: miesassargi ārzemju braucienos savāc Putina izkārnījumus

Krievijas Federālā apsardzes dienesta (FSO) darbinieki, kas apsargā un pavada Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu ārzemju braucienos, savācot viņa fekālijas un urīnu, lai nogādātu tos atpakaļ Maskavā, atsaucoties uz franču mediju "Paris Match", ziņo portāls "The Insider".

To Francijas medijam pastāstījis grāmatu par Krieviju autors Regiss Džente un žurnālists Mihails Rubins, kurš 13 gadus strādājis ar Krievijas tēmām. Ekskrementu savākšana esot veids, kā no ārzemju specdienestiem slēpt informāciju par Putina veselības stāvokli.

Saskaņā ar abu autoru stāstīto, katru reizi, kad Putins braucienos dodas nokārtot dabiskās vajadzības, līdzi dodas viņu apsargājošās FSO vīri, kuri diktatora vielmaiņas galaproduktus savāc speciālā maisā, lai ar īpašu koferi vestu atpakaļ uz Krieviju.

Tāda ekskrementu savākšana notikusi, piemēram, Putina vizītes laikā Francijā 2017. gada 29. maijā un 2019. gadā Saūda Arābijā.

2019. gadā Putina vizītes laikā Francijā filmētā video redzams, ka diktatoru tualetē pavadījuši seši vīri uzvalkos, bet viens no tiem sanitāro mezglu atstāj ar nelielu koferi rokās, atzīmē "The Insider".



Urīnu un fēces, domājams, Kremļa saimnieks varētu slēpt, lai ārvalstīm nedotu materiālu, kas varētu atklāt informāciju par viņa veselības stāvokli un DNS.

Žurnāliste Farida Rustamova tviterī rakstīja, ka viņai ir zināms par līdzīgu gadījumu Vīnē, kad Putina apmeklētā muzejā darbiniekiem bijis jāiekārto īpaša tualetes telpa, kur atvests Putinam paredzēts pārvietojamais pods. Dažkārt Putina izdalījumi tiekot iznīcināti turpat uz vietas, bet savu pārvietojamo podu Krievijas prezidents vadājot līdz kopš savas prezidentūras sākuma, raksta žurnāliste.

4/ the museum staff revealed they had to set up a special private bathroom outside the museum for Putin to use when he needed to. they also told her that Putin uses the same "porta-potty" as Louis-Dreyfus called it while traveling and on board his plane pic.twitter.com/pkle0PtjK5