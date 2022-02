'Mēģinājums atdzīvināt PSRS': DTR un LTR atzīšana. Teksta tiešraide

Pirmdien vakarā Kremļa saimnieks Vladimirs Putins paziņoja par Ukrainas teritorijā ar Maskavas atbalstu izveidoto Doņeckas un Luhanskas "tautas republiku" (DTR un LTR) neatkarības atzīšanu un Krievijas spēku ievešanu "miera uzturēšanai". Tas ir jauns pavērsiens un eskalācija jau mēnešiem ilgstošajā spriedzē pie Ukrainas robežām. Notikumu attīstībai un pasaules reakcijai sekojam teksta tiešraidē.

Britu ministrs otrdien no rīta atzina, ka notiekošais ir uzskatāms par sākumu Krievijas iebrukumam Ukrainā. Savukārt Ukrainas aizsardzības ministrs to sauc par "vēl vienu soli pretī Padomju Savienības" atdzimšanai.

Volodimirs Zelenskis norāda, ka Kijeva apsver iespēju pārtraukt diplomātiskās attiecības ar Krieviju. Ukrainas prezidents piebilda, ka ir saņēmis Ārlietu ministrijas lūgumu "izskatīt jautājumu par attiecību pārtraukšanu starp Ukrainu un Krievijas Federāciju". Viņš teica, ka tagad "strādās pie šī jautājuma". (Al Jazeera)

Kremlis norāda, ka Krievija joprojām ir atvērta visiem diplomātiskajiem kontaktiem saistībā ar Ukrainu un ka Kijevas attiecību pārtraukšana ar Maskavu situāciju pasliktinātu. Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs arī izteicās, ka nevar pateikt, vai Krievijas spēki jau ir iekļuvuši abos nemiernieku kontrolētajos reģionos Ukrainas austrumos. Viņš saka, ka lēmums par spēku nosūtīšanu būs atkarīgs no situācijas attīstības. (BBC)

“Nord Stream 2” sertifikācija, ņemot vērā Krievijas pēdējās darbības, nevar notikt, paziņoja Vācijas premjers Olafs Šolcs.

Igaunijas prezidents Alars Kariss ieradies Kijeva, lai paustu solidaritāti ar Ukrainu. "Mēs neiesim prom, mēs turpināsim jūs atbalstīt visos iespējamajos veidos," tvīto Kariss. https://twitter.com/AlarKaris/status/1496054450649186307?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainas prezidents Zelenskis pieprasījis apturēt “Nord Stream 2” gāzesvada projektu. Cauruļvads no Krievijas uz Vāciju tika pabeigts pērn septembrī, taču vēl nav uzsācis darbu. Zelenskis preses konferencē norādīja, Krievija ir jāsoda par DTR un LTR atzīšanu ar tūlītējām sankcijām, tostarp “pilnīgu “Nord Stream 2” apturēšanu”.

Atskatoties vēsturē, DTR un LTR jau īsi pēc to nelikumīgās izveides 2014. gada 11. maijā sarīkoja “neatkarības referendumu”, kurā iedzīvotāji atbalstījuši atdalīšanos no Ukrainas. Krievija tolaik paziņoja, ka “respektē iedzīvotāju izvēli”, taču “republiku” neatkarību visus šos gadus neatzina. Savukārt “Independent” vēlāk aprēķināja, ka saskaņā ar separātistu sniegtajiem datiem par vēlētāju aktivitāti, sanāk, ka “referendumā” piedalījušies 100,63% iedzīvotāju. https://www.delfi.lv/news/arzemes/referenduma-piedalijusies-100-63-doneckas-iedzivotaju-sarekinajis-independent.d?id=44485522

Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) vadība aicina Krieviju nekavējoties atcelt savu lēmumu par DTR un LTR neatkarības atzīšanu. Viņi atgādina, ka šis Maskavas solis ir starptautisko tiesību, EDSO pamatprincipu un Minskas vienošanās pārkāpums. Paziņojums publicēts EDSO tīmekļa vietnē.

Eiropas Savienība pēcpusdienā lems par sankcijām pret Krieviju, paziņoja ES augstais pārstāvis Žuzeps Borels.

Preses konferenci šobrīd aizvada Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Skaidrojot, ka šī ir kritiska diena šajā krīzē, viņš saka, ka Krievijas jaunākais solis rada juridisku pamatu turpmākai agresijai pret Ukrainu. Neraugoties uz Rietumu brīdinājumiem par potenciālu pilna mēroga Krievijas iebrukumu Ukrainā, Zelenska skatījums šajā jautājumā šķietami ir savādāks. Preses konferencē viņš sacīja, ka uzskata, ka nebūs kara pret Ukrainu un ka nebūs plašas eskalācijas. Tomēr viņš teica, ka, ja patiešām notiks pilna mēroga iebrukums, tad arī citas valstis būs apdraudētas. (Sky News)

Krievijas “mazie panākumi” nekādā veidā neremdinās Krievijas apetīti, viņu ambīcijas ir globālas, raidījumā “Spried ar Delfi” norādīja Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks Mārcis Balodis.

Ukrainas aizsardzības ministrs apsūdzējis Krievijas līderi Vladimiru Putinu mēģinājumā atdzīvināt PSRS. Vēstulē, kas adresēta bruņotajiem spēkiem, Oleksijs Rezņikovs norādīja, ka Maskavas lēmums atzīt divus separātiskos reģionus Ukrainas austrumos liecina, ka Kremlis ir spēris vēl vienu soli pretī 1991.gadā sabrukušā bloka atdzīvināšanai. "Kremlis spēra vēl vienu soli pretī Padomju Savienības atdzimšanai. Ar jauno Varšavas paktu un jauno Berlīnes mūri," rakstīja Rezņikovs. "Vienīgais, kas no tā šķir, ir Ukraina un Ukrainas armija." "Mūsu izvēle ir ļoti vienkārša - aizstāvēt savu valsti, mājas, savus radiniekus. Mums nekas nav mainījies," viņš turpināja. (BBC)

Ārlietu ministrijai ir dati par aptuveni 3000 Latvijas valstspiederīgajiem Ukrainā. Kara gadījumā tur palikušos evakuētu pa sauszemes ceļu. https://www.delfi.lv/news/national/politics/kara-gadijuma-latvija-palidzes-valstspiederigajiem-no-ukrainas-izklut-pa-sauszemi.d?id=54083950

Daudzu uzmanību izpelnījies fragments no pirmdienas Krievijas Drošības padomes sēdes, kurā Putins kā skolotājs tincina Ārējas izlūkošanas dienesta (SVD) direktoru Sergeju Nariškinu. Satrauktais Nariškins pēc Putina aicinājumiem “runāt skaidru valodu” paziņo, ka atbalsts DTR un LTR “pievienošanu Krievijai”. Putins uz to pasmejoties atbild, ka “par to mēs nerunājam” un Nariškins izlabo teikto uz “atbalstu priekšlikumu par neatkarības atzīšanu”. Noslēgumā Putins kā skolotājs norāda: “Labi, paldies, sēdieties.” https://twitter.com/yoshkinkrot/status/1495780765098983428?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs saka, ka Rietumi būtu noteikuši sankcijas pret viņa valsti neatkarīgi no tā, kas būtu noticis. "Mūsu Eiropas, Amerikas, Lielbritānijas kolēģi neapstāsies un nenomierināsies, kamēr nebūs izsmēluši visas iespējas tā sauktajai "Krievijas sodīšanai". Viņi jau tagad mums draud ar visādām sankcijām vai, kā tagad saka, "visu sankciju māti"," sacīja Lavrovs. "Nu, mēs esam pieraduši. Mēs zinām, ka sankcijas tiks piemērotas jebkurā gadījumā. Ar vai bez iemesla. ” (Al Jazeera)

Bijušais Apvienotās Karalistes vēstnieks Krievijā sarunā ar britu raidsabiedrību BBC izteicies, ka Ukrainas krīzes diplomātisks risinājums nebūs iespējams, kamēr Kremlī pie varas būs Vladimirs Putins. Sers Endrjū Vuds sacīja: "Diplomātisks risinājums viņam [Putinam] nebūtu tikai tas, ka mēs teiktu, ka neaicinām Ukrainu pievienoties NATO, tas būtu viņa pilnīgas kontroles iegūšana pār šo valsti." Pievēršoties jautājumam par sankcijām, bijušais vēstnieks aicināja nekavējoties pret Maskavu ieviest pilnu sankciju paketi.

Šodien Parīzē tiksies ES valstu ārlietu ministri, lai vienotos par sankcijām pret Krieviju. (Sky News)

Aģentūra “Reuters” ziņo, ka jau dažas stundas pēc Putina paziņojumu par DTR un LTR neatkarības atzīšanas Doņeckā novērotas militārās tehnikas kolonnas.

Lielbritānijas premjers Boriss Džonsons sola sankcijas, kas Krieviju skaršot smagi. Redzēsim, cik smagas un sāpīgas tās Maskavai būs. Arī ASV otrdien sola izziņot jaunas sankcijas pret Krieviju. Līdz šim ASV izsludinātās sankcijas pret DTR un LTR teritorijām nešķiet pārāk nopietna atbilde. https://www.delfi.lv/news/arzemes/lielbritanijas-ieviestas-sankcijas-krieviju-skars-smagi-sola-dzonsons.d?id=54084434

Skaidrs, ka šis Maskavas solis sagrauj Minskas vienošanās procesu, bet kāpēc Kremlim to darīt, ja iepriekš eksperti šo scenāriju dēvēja par maz ticamu un neizdevīgu? Te daži varianti. https://www.delfi.lv/news/arzemes/sesi-iespejamie-iemesli-krievijas-formalajam-armijas-iebrukumam-ukraina.d?id=54084464

"Esam uz savas zemes, ne no kā un neviena nebaidāmies, nevienam neko neesam parādā un nevienam neatdosim. Un mēs esam par to pārliecināti," savā video uzrunā sacīja Zelenskis. https://www.delfi.lv/news/arzemes/dtr-un-ltr-neatkaribas-atzisana-mes-nevienam-neko-neatdosim-pauz-zelenskis.d?id=54084158

Krievijas domes deputāts no Komunistiskās partijas Leonīds Kalašņikovs otrdienas rītā paziņoja, ka DTR un LTR tikšot atzītas Ukrainas Doņeckas un Luhanskas apgabalu robežās, ziņo “Interfax”.

Tagad satraucošs ir jautājums, vai DTR un LTR tiek atzītas tikai prokremlisko kaujinieku kontrolētajās Ukrainas teritorijās, vai visā Doņeckas un Luhanskas apgabalā, kas iezīmētu iespējamo tālāko agresijas attīstības gaitu.

Lielbritānijas ministrs jau atzina, ka notiekošais ir uzskatāms par Krievijas iebrukumu Ukrainā, jo Krievija jau sākusi savu spēku ievešanu reģionā. Līdz šim Maskava vienmēr ir noliegusi savu spēku un bruņojuma klātbūtni Donbasā. https://www.delfi.lv/news/arzemes/iebrukums-ukraina-jau-ir-sacies-tiks-piemerotas-sankcijas-pazino-britu-ministrs.d?id=54084038

Tā neapšaubāmi ir jauna eskalācija pēdējo nedēļu pieaugošajā spriedzē. Iespējams, tas ir uzbrukums , par kura tuvošanos brīdināja ASV un NATO.

Pirmdien vēlu vakarā Krievijas prezidents Vladimirs Putins pēc garas runas, kurā atkārtoja jau iepriekš paustos savus uzskatus, ka Ukraina būtībā nav īsta valsts, un pat vainojot boļševiku līderi Vladimiru Ļeņinu Ukrainas izveidē, paziņoja par DTR un LTR neatkarības atzīšanu. Par to vairāk var lasīt šeit. https://www.delfi.lv/news/arzemes/putins-atzist-doneckas-un-luhanskas-republiku-neatkaribu-krievijas-speki-uztures-mieru-plkst-0026.d?id=54082410

