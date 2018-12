Meja cenšas iegūt atbalstu savam 'Brexit' plānam, oponenti joprojām skeptiski

Lielbritānijas premjerministre Terēza Meja ceturtdien aicināja parlamenta deputātus atbalstīt savu "Brexit" vienošanās plānu, tomēr būtisku progresu panākt nav izdevies, ziņo aģentūra "Reuters".

11. decembrī Lielbritānijas parlamentā notiks balsojums, kurā deputāti lems par to, vai atbalstīt Mejas līguma plānu. Pašreizējā situācija liecina, ka "Brexit" vienošanās plāns parlamentā, visdrīzāk, netiks atbalstīts. Dienu pirms balsojuma Lielbritānijā, Eiropas Savienības Tiesa izskatīs jautājumu par to, vai Lielbritānija vienpusēji drīkst pārtraukt "Brexit" procesu un atsaukt izstāšanos no Eiropas Savienības (ES), vēsta aģentūra.

"Pastāv trīs iespējas: pirmā ir pamest ES ar vienošanos.. atlikušās divas ir pamest ES bez vienošanās vai ka "Brexit" nenotiek vispār," izteicās Meja.

Viens no galvenajiem jautājumiem, kas rada skepsi par līguma plānu ir saistīts ar Īrijas un Ziemeļīrijas robežu. Lai nepieļautu situāciju, kad starp ES dalībvalsti Īriju un Apvienotās Karalistes sastāvā esošo Ziemeļīriju ir fiziska robeža, ES un Lielbritānija vienošanās plānā piekrita, ka Ziemeļīrija varētu turpināt sekot ES noteikumiem, kamēr abas puses panāks jaunu vienošanos. Šāds risinājums nav pieņemams Ziemeļīrijas Demokrātiskās unionistu partijas (DUP) pārstāvjiem, kuri nevēlas situāciju, kad uz Ziemeļīriju attiecas savādāki noteikumi salīdzinājumā ar pārējām valsts teritorijām.

DUP deputāti paziņojuši ka neatbalstīs Mejas "Brexit" vienošanās plānu. 15 Mejas pārstāvētās Konservatīvās partijas deputāti arī paziņojuši, ka balsos pret līguma plānu. Premjerministrei būs jāmēģina viņus pārliecināt izdarīt pretēju izvēli, vai arī jāuzrunā opozīcijas partijas, tādējādi cenšoties iegūt to atbalstu nākamnedēļ plānotajā balsojumā. Opozīcijas atbalsta iegūšana "Brexit" plānam šobrīd gan nešķiet pārāk reālistisks scenārijs, atzīmē medijs.