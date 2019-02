Meja parlamentam ļaus izvēlēties starp bezvienošanās 'Brexit' un 'Brexit' atlikšanu

Lielbritānijas premjerministre Terēza Meja solījusi parlamenta deputātiem iespēju balsot par bezvienošanās "Brexit" vai par izstāšanās procesa atlikšanu, ziņo britu raidsabiedrība BBC.

Meja izteicās, ka balsojums par "Brexit" vienošanos plānots 12. martā. Ja Apvienotās Karalistes parlaments atkal vienošanos noraidīs, deputātiem būs divas opcijas. Pirmā – 13. martā parlaments varēs balsot par to, vai Lielbritānijai vajadzētu pamest Eiropas Savienību (ES) bez vienošanās. Otrā iespēja – ja parlaments noraida bezvienošanās "Brexit" opciju, tad 14. martā notiks balsojums, kurā deputātiem būs jālemj par to vai nepieciešams uz laiku atlikt Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES, raksta britu medijs.

Premjerministre norādīja, ka nevēlas, lai "Brexit" procesu atliek. "Mums būtu jākoncentrējas uz vienošanās panākšanu un izstāšanos 29. martā," izteicās Meja.