Meksikā aizturēta valstī meklētākā gangstera sieva

Meksikas drošības dienesti aizturējuši Roaslindu Gonalesu - sievieti, kura ir valstī meklētākā narkotiku karteļa vadītāja sieva, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Meksikas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka viņa tika arestēta Zapopanā - tajā pašā pilsētā, kur viņu aizturēja 2018. gadā. Viņu toreiz atbrīvoja pret drošības naudu.

Gonsalesas vīrs ir Nemensio Osegvera Servantess. Viņš ir "Jalisco New Generation Cartel" (CJNG) narkotiku karteļa līderis. Šis ir viens no ietekmīgākajiem noziedzīgajiem grupējumiem Meksikā. Pats Servantess, kurš pazīstams arī ar iesauku "El Menčo", no drošības iestādēm bēguļo jau vairākus gadus.

ASV Narkotiku apkarošanas pārvalde piedāvā 10 miljonu dolāru lielu atlīdzību par informāciju, kas varētu palīdzēt notvert Servantesu.

Gonsalesu tur aizdomās par karteļa finanšu pārvaldīšanu.

CJNG ir viens no spēcīgākajiem narkotiku karteļiem Meksikā un ir sarīkojis dažus no nāvējošākajiem uzbrukumiem valsts drošības spēkiem. Sākotnēji gangsteru grupējums primāri darbojās Halisko pavalsts ietvaros, bet nu jau tā ietekme ir palielinājusies un izplatījusies teju visā Meksikas teritorijā.