Meksika paziņo par samitu ar ASV pirms tarifu noteikšanas

Vašingtonā trešdien notiks samits starp ASV un Meksiku, lai "atrisinātu strīdu" starp abām valstīm, pirms ASV noteiktu tarifus Meksikas preču importam, piektdien paziņoja Meksikas ārlietu ministrs Marselo Ebrards.

"Ir gatavība rīkot dialogu. Mēs būsim stingri un aizstāvēsim Meksikas cieņu," tviterī paziņoja Ebrards, piebilstot, ka šajā samitā piedalīsies ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo.

Tramps ceturtdien paziņoja, ka ASV no 10. jūnija noteiks 5% tarifu visām no Meksikas importētajām precēm, un tas būs spēkā, līdz tiks apturēta nelegālo migrantu plūsma uz ASV caur Meksikas teritoriju. "Ja krīze turpināsies," šis tarifs 1. jūlijā tiks pacelts līdz 10%, piebilda Tramps.

Ebrards piektdien bija Vašingtonā, lai mēģinātu risināt Trampa paziņojuma radīto krīzi.

Meksikas prezidents Andress Manuels Lopess Obradors piektdien paziņoja, ka Ebrarda vadītā delegācija sniegs "pierādījumu", ka Meksika ir bijusi aktīva cīņā pret nelegālo imigrāciju.

Šī delegācija mēģinās panākt "viedokļu apmaiņu" un "vienošanos", sacīja Lopess Obradors.

Baltā nama preses sekretāre Sāra Sandersa pavēstīja, ka abu valstu prezidenti nav tieši runājuši kopš šī paziņojuma par tarifiem, bet "viņu komandas noteikti ir uzturējušas regulāru komunikāciju".

Lopess Obradors sacīja, ka Meksika varētu mēģināt panākt starptautisku arbitrāžu un sūdzēties Pasaules tirdzniecības organizācijai (PTO), ja ASV neatteiksies no šī tarifu plāna. Meksikas prezidents gan pauda pārliecību, ka būs "korekcija" no Trampa puses.

Sandersa sacīja, ka "ļoti liels pirmais solis" būtu tad, ja Meksika sāktu izraidīt Centrālamerikas migrantus un apturētu migrantu karavānu došanos uz ASV robežu.

Saskaņā ar Meksikas migrācijas iestāžu datiem šī gada pirmajos četros mēnešos no valsts tika izraidīti vairāk nekā 45 000 migrantu.

Meksikā ierodošos migrantu skaits ir pieaudzis pēc tam, kad kreisā prezidenta Lopesa Obradora valdība sāka piešķirt viņiem vīzas, kas ļauj uzturēties valstī humānu iemeslu dēļ. Lopess Obradors stājās prezidenta amatā 1. decembrī.

Saskaņā ar ASV datiem aprīlī uz ASV robežas ar Meksiku tika aizturēti vairāk nekā 109 000 migrantu. Tas ir par 74,7% vairāk nekā novembrī, kas bija pēdējais mēnesis, kad Meksikā pie varas bija iepriekšējā valdība.

Tramps piektdien tviterī ierakstīja, ka "Meksika gadu desmitiem ir izmantojusi Savienotās Valstis".

"Demokrātu dēļ mūsu Imigrācijas Likumi ir SLIKTI. Meksika gūst BAGĀTĪBU no ASV, ir to guvusi gadu desmitiem, tā var viegli labot šo problēmu. Ir laiks, lai viņi beidzot izdarītu to, kas jādara!" viņš piebilda.

"Lai nemaksātu Tarifus, ja tie sāks celties, kompānijas atstās Meksiku, kas ir pārņēmusi 30% no mūsu Auto Industrijas, un atgriezīsies mājās ASV. Meksikai vajag atgūt savu valsti no narkotiku baroniem un karteļiem," Tramps paziņoja citā tvītā.

Tramps paziņoja par jaunajiem tarifiem, kad Meksika gatavojās ratificēt jaunu brīvās tirdzniecības līgumu ar ASV un Kanādu.

"Brīva tirdzniecība mums der," sacīja Lopess Obradors, piebilstot, ka Meksika turpinās ratifikācijas procesu.

Sandersa sacīja, ka šis līgums ir "laba politika". "Tas ir labs visiem, tas ir lielisks līgums, tas ir kaut kas tāds, ar ko mums vajadzētu virzīties uz priekšu," viņa piebilda.