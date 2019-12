Meksikas eksministrs aizturēts ASV par kukuļu ņemšanu no narkotiku karteļa

Meksikas eksministrs Dženaro Garsija Luna, kurš uzskatīts par vienu no arhitektiem valsts cīņā pret narkobiznesu, aizturēts ASV, pamatojoties uz apsūdzībām, ka viņš ņēmis kukuļus no narkotiku karteļa, raksta "The Guardian".

Savas politiskās karjeras laikā Luna pārraudzījis Meksikas federālās policijas izveidi, kā arī bruņoto spēku izmantošanu cīņā pret organizētās noziedzības grupējumiem. Laikā no 2006. gada līdz 2012. gadam viņš pildīja Meksikas sabiedriskās drošības sekretāra pienākumus.

Pret eksministru izvirzītajās apsūdzībās teikts, ka viņš saņēmis vairākus miljonus dolāru no “Sinaloa” karteļa apmaiņā pret grupējuma narkotiku tirdzniecības aktivitāšu piesegšanu. Tāpat kartelis ieguva informāciju par izmeklēšanām, kuras tobrīd veica policija.

“Sinaloa” grupējumu pārstāv arī Hoakins Gusmans – narkodīleris, kurš plašāk pazīstams ar iesauku El Čapo.

Oktobrī starp Meksikas drošības spēkiem un narkotiku karteli izcēlās plaša apšaude. Tā sākās pēc tam, kad drošības spēki bija aizturējuši El Čapo dēlu. Lai izvairītos no vardarbības turpināšanās, slavenā narkodīlera dēlu vēlāk atbrīvoja.