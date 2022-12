Melitopolē uzspridzināta automašīna ar okupantu FSB darbiniekiem

Krievijas spēku okupētajā Ukrainas pilsētā Melitopolē uzspridzināta automašīnas ar okupantiem, atsaucoties uz pilsētas ukraiņu mēra paziņojumu, vēsta aģentūra UNIAN.

"Melitopoles centrā atskanējis skaļš sprādziens. Saskaņā ar aculiecinieku teikto uzspridzināta automašīna, ko izmantoja rašisti," savā "Telegram" kanālā vēsta mērs Ivans Fjodorovs.

Sprādzienu apstiprina arī Krievijas propagandas ziņu aģentūra TASS, ziņojot, ka tas noticis netālu no vietējā parka un ka divi cilvēki tajā cietuši.

Automašīnas salonā, domājams, sprādzis pašdarināts spridzeklis, bet transportlīdzeklī braukuši Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) darbinieki, ziņo TASS. Vienam no drošībniekiem sprādzienā norauta kāja vai roka.

There was an explosion in Melitopol, a car was blown up. According to Russian sources, "saboteurs blew up a car where two persons of Russian special services were driving. Both were seriously injured, one of them had a limb torn off." pic.twitter.com/N65ie2hzvg