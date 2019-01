Melnajā jūrā aizdegas divi kuģi; iet bojā desmit cilvēki

Ugunsgrēkā, kas pirmdien pārņēmis divu kuģus Melnajā jūrā netālu no Kerčas šauruma, dzīvību zaudējuši desmit cilvēki, pavēstīja Krievijas varasiestādes.

"No ūdens izcelti 14 dzīvi cilvēki un desmit bojāgājušie. Tie pagaidām ir visi dati," ziņu aģentūrai "Interfax" sacīja Federālās jūras un upju transporta aģentūras amatpersona.

Abos kuģos bijis 31 cilvēks - Turcijas un Indijas pilsoņi. Ugunsgrēks izraisījies pirmdienas vakarā uz kuģiem "Kandy" un "Maestro", kas braukuši zem Tanzānijas karoga. Kuģi stāvējuši uz enkura neitrālajos ūdeņos.

Negadījums izraisījies 15 jūras jūdžu attālumā no Krimas Takila zemesraga.

"Mēs no garāmbraucošajiem kuģiem saņēmām informāciju, ka uz viena no diviem kuģiem, kas atradās līdzās, acīmredzot, notikusi degvielas pārkraušana un izraisījies uzliesmojums. No sākuma bijis pamanāms ugunsgrēks uz viena kuģa, tad tas pārsviedies uz otru," sacīja amatpersona, norādot, ka "Kandy" un "Maestro" ir tankkuģi.

"Atbilstoši provizoriskajai informācijai, cilvēki lēca pāri bortam", sacīja aģentūras sarunbiedrs.