Merkele paziņo, ka atstāj kanclera amatu ar tīru sirdsapziņu

Vācijas kanclere Angela Merkele trešdien paziņoja, ka viņa pēc šomēnes paredzētajām parlamenta vēlēšanām atstās amatu ar tīru sirdsapziņu.

"Es domāju, ka esmu izpildījusi savu pienākumu, un jebkurš, kas to tagad nav sapratis, to nesapratīs nākamajos četros gados," Merkele sacīja pasākumā Diseldorfas teātra namā "Schauspielhaus", stāvot blakus Nigērijas rakstniecei Čimamandai Ngozi Adičjei.

Merkele arī atteicās pieņemt, ka viņa tiktu raksturota kā "brīvo Rietumu pēdējā aizstāve", un sacīja, ka "vajadzētu atturēties no visiem pārspīlējumiem".

"Par laimi, ir diezgan daudz cilvēku, kas jūtas pieķērušies demokrātijai, un es, protams, priecājos par to," viņa piebilda.

Vācijā 26. septembrī notiks parlamenta vēlēšanas. Merkele, kas 16 gadus bijusi kanclera amatā un vadījusi valsti vairāku krīžu laikā, nekandidēs uz piekto amata termiņu.

Merkele un Adičje tiek uzskatītas par feminisma ikonām, un teātrī notikušajā pasākumā žurnālistes Mirjama Mekele un Lea Šteinakere rīkoja diskusiju par "gara līdzību starp abām sievietēm".

Merkele atcerējās, kā viņa izaugusi un kas veidojis viņas raksturu. Viņa stāstīja, ka studējusi fiziku un 80% studentu bijuši vīrieši, un ka viņa iemācījusies cīnīties par savu vietu vidē, kur dominē vīrieši.

Atbildot uz jautājumu, vai viņas politika bēgļu jautājumā sašķēlusi Vācijas sabiedrību, Merkele to noliedza. Kanclere arī sacīja, ka viņas slavenais teiciens "Mēs to varam" neesot bijis atklāts aicinājums bēgļiem doties uz Vāciju, kā to apgalvoja viņas kritiķi.