'Mērķis – Holodomors': Rubižņē okupanti sabombardējuši graudu elevatoru

Ukrainas Luhanskas apgabala Rubižnē Krievijas okupanti iznīcinājuši elevatoru kompleksu ar modernu aprīkojumu, paziņojis Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Sergejs Haidais.

"Mērķis – Holodomors. Okupanti ar lidmašīnām sabombardēja elevatoru Rubižnē," savā "Telegram" kanālā raksta Haidais.

Satelīta attēli liecina, ka 2020. gadā uzņēmuma "Golden Agro" teritorijā atklātais elevatoru komplekss ir pilnībā iznīcināts.

"Uzņēmumā bija laboratorija ar pašu modernāko aprīkojumu, tostarp ekspress analizatoru, kas nodrošina visu kultūru ātras analīzes, graudu kalte ar jaudu 1500 tonnas diennaktī, separators, autosvari, automātiskais paraugu ņēmējs," skaidro amatpersona.

Elevatoru kompleksa kapacitāte bijusi uzglabāt 30 tūkstošus tonnu graudu.

Tāpat okupētajās pilsētās novērots, ka tiek zagti un uz Krieviju izvesti graudi. Iepriekš okupanti iznīcinājuši visas pārtikas preču noliktavas Severodoneckā.

Savukārt aģentūra UNIAN ziņoja, ka Krievijas Krasnodaras novada varasiestādes atļāvušas zagt graudus okupantu kontrolētajās Hersonas apgabala teritorijās. Video zemāk esot redzama kravas auto kolonna ar graudiem no Ukrainas.

Russian trucks transporting Ukrainian grain stolen from the Zaporizhzhia region to Russia.