Mēs nepieļausim iesaldēto konfliktu Ukrainā, uzsver Zelenskis

Ukraina nepieļaus tādu "diplomātisku purvu" kā iesaldēto konfliktu valstī, ASV laikraksta "Wall Street Journal" rīkotajā pasākumā "CEO Council Summit" teicis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

"Mēs nepieļausim iesaldēto konfliktu. Es kļuvu par prezidentu, kad bija "Minska-1", "Minska-2", bija atbilstoši dokumenti, kuri tika izskatīti, tādēļ varu teikt, ka tie nebija nopietni dokumenti. Bija vienošanās uz papīra, tas bija iesaldēts konflikts. Esmu pret, tāda dokumenta mums noteikti nebūs," par Minskas formāta vienošanos, kura tika noslēgta pēc 2014.gada, lai noregulētu Ukrainas un Krievijas attiecības, sacīja Zelenskis.

Viņš piebilda, ka Ukraina Minskas vienošanos nav pārkāpumus un nav izstājusies no sarunu procesa.

"Mēs līdz šim neesam izstājušies no Minskas procesa, no tā 24. februārī izstājās Krievijas līderis, pateica to publiski un sāka "militāro operāciju", lai gan mēs saprotam, ka tas ir karš, visaptverošs uzbrukums. Tādēļ viņi izstājās, un Ukraina vēlreiz tādā diplomātiskā purvā noteikti nenonāks," uzsvēra Ukrainas prezidents.

Zelenskis Krievijai ir izvirzījis divas prasības: atgriezties pie tādām robežām, kādas bija līdz 24. februārim, un atdot Ukrainai nelikumīgi okupēto Krimas pussalu.

Videouzrunā Zelenskis arī paziņoja, ka Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam publiski jāuzņemas uguns pārtraukšana, bet pagaidām neesot manāma Krievijas vēlme pārtraukt kaujas darbības.

Ukrainas prezidents stāstīja, ka jau vairākus gadus pie kontaktlīnijas Donbasā Ukrainas spēki ir pieredzējuši, ka Krievijas puse vienošanos par uguns pārtraukšanu pārkāpj, un arī tagad Mariupulē, lai gan ir vienošanās par pamieru, lai drošībā nogādātu civiliedzīvotājus, turpinās apšaudes un bombardēšana.

Zelenskis pauda pārliecību, ka pamiers iestāsies tikai tad, kad viņam būs iespēja tikties ar Krievijas prezidentu.

"Ja būs tikšanās ar prezidentu Putinu, tad uz to laiku būs uguns pārtraukšanas režīms. Jo pretējā gadījumā tikšanās nenotiks. Un tad, iespējams, mēs vienosimies personīgi. Viņam personīgi ir jāuzņemas atbildība par uguns pārtraukšanu. Un vēlams, lai tas notiktu publiski," klāstīja Ukrainas prezidents.