Meža ugunsgrēks izjauc mūzikas festivālu Horvātijā

Simtiem cilvēku pirmdienas naktī evakuēti no hiphopa mūzikas festivāla Horvātijā meža ugunsgrēka dēļ, vēsta raidsabiedrība BBC.

Festivāls "Fresh Island" notiek Zrčes pludmalē netālu no Novaļas. Ugunsgrēka dēļ tika slēgts ceļš no pludmales uz šo pilsētiņu un daudzi cilvēki nevarēja atgriezties savās viesnīcās.

Cilvēku izvešanai no teritorijas policija eskortējusi autobusus. Apmeklētāju sociālajos tīklos publicētajos video redzams, kā pie festivāla norises vietas plosās liesmas.

Pagaidām nav zināms, vai festivāls, kurš sākās pirmdien un tika plānots uz trim dienām, turpināsies.

It's a whole forest fire at #freshisland pic.twitter.com/TRSGDIegTG