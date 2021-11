Migranti pie Baltkrievijas-Polijas robežžoga iesaistās sadursmēs, saņem ūdens šaltis

Pie Baltkrievijas-Polijas robežas otrdien izvērtušās plašākas migrantu sadursmes ar Polijas drošības iestāžu darbiniekiem, liecina ziņas no robežas.

Kuzņicas-Bruzgu kontrolpunkta baltkrievu pusē vakar ielaistie migranti pēc pirmās pavadītās nakts no baltkrieviem saņēmuši dzeloņdrāšu knaibles, ar kurām masveidīgi notiek mēģinājumi žogu sagraut, kā arī pa poļiem tiek mesti akmeņi.

Polijas varasiestādes savukārt atbild ar ūdens metējiem un asaru gāzes šaltīm. Dažādos publicētos video dzirdamas arī arī trokšņu un dūmu granātas, par kuru izcelsmi gan ir pretrunīga informācija.

The situation on the border view from the drone pic.twitter.com/AfHH06sHzH

Baltkrievijas propagandas kanālu vēstījums no robežas uzteic migrantu panākumus žoga postīšanā.

The riots at the Kuznica-Bruzgi checkpoint are being broadcast live on the Belarusian state TV. It is openly cheering and rooting for the rioters. pic.twitter.com/yThrwR93Rf